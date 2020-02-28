Diyarbekirspor'dan şehitler için taziye mesajı - Son Dakika

TFF 3. Lig 3. Grup ekibi Diyarbekirspor, Suriye'nin İdlib bölgesinde rejim unsurlarınca düzenlenen hava saldırısı sonucu şehit olan askerler için başsağlığı mesajı yayımladı.



Başkan Vekili ve Basın Sözcüsü Veysi Avşar tarafından kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Dün gece Suriye'nin İdlib bölgesinde gerçekleştirilen hava saldırısı sonucu şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyoruz" denildi. - DİYARBAKIR