Diyarbekirspor'dan taraftar ve basına teşekkür

TFF 3. Lig 3. Grup'ta yer alan Diyarbekirspor, 1-0 kazandığı Nevşehir Belediyespor karşılaşmasında takıma verilen destekten dolayı taraftarlara ve basına teşekkür etti.



Nevşehir Belediyespor'u 1-0 yenerek ligde tam 9 maç sonra galibiyetle tanışan Diyarbekirspor'da Basın Sözcüsü Veysi Aşar, takıma verilen destekten dolayı taraftarlara ve basına teşekkür etti. Avşar, "Diyarbekirspor ve Nevşehir Belediyespor müsabakasında bizleri yalnız bırakmayan öncelikle büyük taraftarlarımıza ve gazeteci arkadaşlara ve basın kuruluşlarına ve dostlarımıza sonsuz teşekkür ederiz. Nevşehir Belediyespor maçında kazandığımız üç puanı aldığımız galibiyeti tüm Diyarbakır camiasına ve Diyarbakır halkına armağan ediyoruz." dedi.



Bu arada Diyarbekirspor yönetimi kentteki ziyaretlerine devam ediyor. Kulüp Başkanı Turan İlgin ve yöneticiler ASKF ve TÜFAD'ı ziyaret ederek birlik ve beraberlik havası oluşması için destek talebinde bulundu. Kulüp Basın Sözcüsü Avşar, tüm kent dinamikleriyle iyi ilişkiler geliştirmek istediklerine dikkat çekerek bu yöndeki ziyaretlerin devam edeceğini söyledi. - DİYARBAKIR