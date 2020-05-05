Diyarbekirspor'dan TFF'ye 'bizi mağdur etmeyin' çağrısı

Diyarbekirspor, yeni tip korona virüs süreci nedeniyle ara verilen liglerle ilgili ortaya atılan iddialara ilişkin açıklama yaptı. Kulüp Başkanı Turan İlgin, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından verilecek kararın kulüpleri mağdur etmemesi gerektiğini söyledi.



Diyarbekirspor Başkanı Turan İlgin, yeni tip korona virüs süreci nedeniyle ara verilen liglerle ilgili açıklamalarda bulundu. Play-Off potası ile aralarında sadece 1 puan olduğunu belirten İlgin, "Başından beri insan sağlığının her şeyden önemli olduğunu ve devletimizin ilgili birimlerinin alacağı her karara saygılı olduğumuzu deklare ettik. Şu anda da aynı noktadayız. Ancak görünen o ki ligler bir şekilde oynanacak. Ortaya atılan çeşitli senaryolar var. Şu ana kadar bu konuda bizim görüşümüz alınmadı. Biz Futbol Federasyonundan hiç bir kulübü mağdur etmeyecek, futbol ailesinin yararına olacak, insan sağlığını gözetecek kararlar bekliyoruz. Mağduriyete engel olalım derken yeni mağduriyeteler oluşturulmasın. Diyarbekirspor olarak Play-Off potası ile aramızda sadece 1 puan var. Bu yüzden eğer kalan maçlar oynatılmayacaksa Play-Off için ilk 9 sıranın esas alınarak karar alınmasını istiyoruz. Böylece kimse mağdur olmaz. Kalan maçların oynatılması yönünde karar çıkması halinde ise biz bundan da kaçınmayız" dedi.



Kulüp Başkan Vekili ve Basın Sözcüsü Veysi Avşar ise kulüp tesislerini dezenfekte ettiklerini ve takımın önümüzdeki önümüzdeki birkaç gün içinde idmanlara başlamasını planladıklarını söyledi. Avşar, futbolcuların seyahat kısıtlaması nedeniyle gerekli yasal izinleri ilgili kurumlardan alarak kente geleceklerini de kaydetti. - DİYARBAKIR