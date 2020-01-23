Diyarbekirspor'dan ziyaretlere devam - Son Dakika
Son Dakika Spor Diyarbekirspor'dan ziyaretlere devam - Son Dakika Spor

Diyarbekirspor'dan ziyaretlere devam

6 saat önce

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 3. Lig 3. Grup'ta yer alan Diyarbekirspor'un yeni kulüp başkanı Turan İlgin, kentteki sivil toplum kuruluşları ve spor taban birliklerine yönelik ziyaretlerine devam ediyor.

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 3. Lig 3. Grup'ta yer alan Diyarbekir spor'un yeni kulüp başkanı Turan İlgin, kentteki sivil toplum kuruluşları ve spor taban birliklerine yönelik ziyaretlerine devam ediyor.


İlgin, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Bölge Müdürü Serkan Bayhan'ı ziyaret ederek üzerinde isminin yazılı olduğu 21 numaralı formayı hediye etti. Bayhan da anlamlı ziyaret nedeniyle İlgin'e teşekkür etti.


Kulüp Başkanı Turan İlgin, kentle bütünleşme sağlamak amacıyla ziyaretlere devam edeceklerini belirterek tüm kesimleri maçlara davet etti. İlgin, "Diyarbekirspor'umuz bu hafta Pazar günü saat 13: 00'da kendi sahamızda Halide Edip Adıvarspor'u konuk ediyor. Bizim için her maçın final değeri taşımasından dolayı halkımızı ve taraftarımızı bu zorlu mücadelede takımımıza desteğe davet ediyoruz. Bu takım Diyarbakır'ı temsil ediyor. Tüm kesimleri yanımızda ve tribünde görmek istiyoruz" dedi.


"Transferleri açıklayacağız"


31 Ocak'ta sona erecek transfer döneminin tamamlanmasına az bir süre kalan Diyarbekirspor'da transfer arayışları da devam ediyor. Kulüp Başkan Vekili ve Basın Sözcüsü Veysi Avşar, takıma ciddi katkı sunacağına inandıkları 4-5 futbolcu ile anlaştıklarını bildirdi. Avşar,"Takımımızın gücüne güç katacak oyuncularla önemli ölçüde anlaştık. Şu an için isim vermek doğru olmaz. Tüm pürüzleri giderdikten sonra gerekli açıklamayı yapacağız" diye konuştu. - DİYARBAKIR

Türkiye Futbol Federasyonu, Serkan Bayhan, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 04:05 Kaynak: İHA
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