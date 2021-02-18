Diyarbekirspor deplasmanda yenilgiyi unuttu - Son Dakika

Diyarbekirspor deplasmanda yenilgiyi unuttu

18.02.2021 14:55
Diyarbekirspor deplasmanda yenilgiyi unuttu, System.String[]

Diyarbekirspor, Aralık 2019'dan bu yana deplasmanda oynadığı hiç bir maçı kaybetmedi.

Diyarbekirspor, Aralık 2019'dan bu yana deplasmanda oynadığı hiç bir maçı kaybetmedi. Son 15 deplasman maçında yenilgi almayan Diyarbekirspor, Şenol Demir yönetiminde ise 26 maçta sadece 2 kez kaybederek önemli bir başarı sağladı. Yeşil-kırmızılı kulüp 8 yıldır mücadele ettiği 3. Ligde ilk kez son 11 haftaya lider olarak giriyor.

Misli.com 3. Lig 1.Grup lideri Diyarbekirspor, deplasman başarısı ile dikkat çekiyor. Son yenilgisini 1 Aralık 2019 tarihinde Pazarspor'a 3-2 yenilerek alan Diyarbekirspor, bu tarihten sonra çıktığı 15 deplasman karşılaşmasında sahadan yenilgi ile ayrılmadı. 15 aydır dış sahada yenilmeyen Diyarbekirspor, bu sezon da 2 yenilgiyi iç sahada alırken grupta deplasman yenilgisi olmayan tek takım olarak dikkat çekiyor. Teknik direktör Şenol Demir, Diyarbekirspor'da elde ettiği başarılı çıkış ile dikkat çekiyor. Tecrübeli teknik adam takımın başında çıktığı 26 maçta 15 galibiyet, 2 yenilgi ve 9 beraberlik aldı. Demir, deplasmanda hiç maç kaybetmeyerek bir başka başarıya imza attı.

Başkan İlgin'den kent yöneticilerine davet

Diyarbekirspor, 8 yıldır mücadele ettiği 3. Lig'de ilk kez bu kadar uzun zaman lider kalarak son 11 haftaya zirvede giriyor. Bu sezon 19 haftanın 12'sini lider geçiren kulübün başkanı Turan İlgin, "Şampiyonluk özlemine son vermek için tüm imkanlarımızla mücadele ediyoruz. Teknik heyet ve futbolcularımızla kenetlenmiş durumdayız. Şampiyonluk ışığını görüyoruz ama kolay olmadığını da biliyoruz. Bu yolda şehrin desteğine ihtiyacımız var. Şehrin değerli yöneticilerini, halkımızı ve taraftarlarımızı manevi olarak destek olmaya davet ediyoruz. Bu havayı oluşturmamız lazım" dedi.

"Her maça aynı önemi veriyoruz"

Kulüp İkinci Başkanı ve Basın Sözcüsü Veysi Avşar, kalan 11 maçın hepsine aynı önemi verdiklerini söyledi. Zorlu bir süreçten geçtiklerini ifade eden Avşar, "Puanların bir birine çok yakın olduğu, herkesin herkesi yenebileceği bir grupta zirvede yer alıyoruz. Teknik heyetimiz ve futbolcularımız bize şampiyonluk inancını veriyor. Kalan tüm maçlarımız final havasında. Artvin'de kazanamadık ama liderliğimizi koruyarak döndük. 25 Şubat Perşembe günü sahamızda Nevşehir Belediyespor'la karşılaşacağız. Tek hedefimiz kazanıp son 10 haftaya da önde girmek" diye konuştu. - DİYARBAKIR

Diyarbekirspor deplasmanda yenilgiyi unuttu
Diyarbekirspor deplasmanda yenilgiyi unuttu

Pazarspor, Aralık, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Diyarbekirspor deplasmanda yenilgiyi unuttu - Son Dakika Spor


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