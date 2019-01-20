Son Dakika Haberleri: Diyarbekirspor, Hakan'a İmza Attırdı

Diyarbekirspor, Hakan'a İmza Attırdı

38 dakika önce

TFF 3. Lig 3. Grup'ta yer alan ve şampiyonluk hedefi belirleyen Diyarbekirspor, Tuzlaspor'dan Hakan Yağmurkaya'yı renklerine bağladı.

Diyarbekirspor, Hakan'a İmza Attırdı, System.String[]
TFF 3. Lig 3. Grup'ta yer alan ve şampiyonluk hedefi belirleyen Diyarbekirspor, Tuzlaspor'dan Hakan Yağmurkaya'yı renklerine bağladı.

Diyarbekirspor, 2.Lig Kırmızı Grup lideri Tuzlaspor'dan sol kanat oyuncusu Hakan Yağmurkaya'yı transfer ederek, kadrosunu güçlendirdi. Hakan Yağmurkaya'nın kadroya dahil edilmesiyle, devre arasında 8'nci transferini gerçekleştiren yeşil kırmızılı ekip, en az iki futbolcuyla daha anlaşmak istiyor. Diyarbakır temsilcisi, biri stoper olmak üzere 2 oyuncuyu daha kadrosuna katmayı planlıyor. - DİYARBAKIR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 01:17 Kaynak: İHA

Diyarbakır, Türkiye Futbol Federasyonu, Spor
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