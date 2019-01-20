Diyarbekirspor, Hakan'a İmza Attırdı

TFF 3. Lig 3. Grup'ta yer alan ve şampiyonluk hedefi belirleyen Diyarbekirspor, Tuzlaspor'dan Hakan Yağmurkaya'yı renklerine bağladı.

TFF 3. Lig 3. Grup'ta yer alan ve şampiyonluk hedefi belirleyen Diyarbekirspor, Tuzlaspor'dan Hakan Yağmurkaya'yı renklerine bağladı.



Diyarbekirspor, 2.Lig Kırmızı Grup lideri Tuzlaspor'dan sol kanat oyuncusu Hakan Yağmurkaya'yı transfer ederek, kadrosunu güçlendirdi. Hakan Yağmurkaya'nın kadroya dahil edilmesiyle, devre arasında 8'nci transferini gerçekleştiren yeşil kırmızılı ekip, en az iki futbolcuyla daha anlaşmak istiyor. Diyarbakır temsilcisi, biri stoper olmak üzere 2 oyuncuyu daha kadrosuna katmayı planlıyor. - DİYARBAKIR

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