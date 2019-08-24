Son Dakika Haberleri: Diyarbekirspor hazırlık maçında berabere kaldı
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Diyarbekirspor hazırlık maçında berabere kaldı

1 saat önce

Yeni sezonda Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 3. Lig 3. Grup'ta mücadele edecek olan Diyarbekirspor, Afyonkarahisar'da hazırlık maçlarına devam ediyor.

Diyarbekirspor hazırlık maçında berabere kaldı, System.String[]

Yeni sezonda Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 3. Lig 3. Grup'ta mücadele edecek olan Diyarbekirspor, Afyonkarahisar'da hazırlık maçlarına devam ediyor.


2. Lig ekibi Kahramanmaraşspor ile karşı karşıya gelen Yeşil-Kırmızılı takım, sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Diyarbekirspor'un golünü Mehmet Fuat Gölbaşı kaydetti. Öte yandan Diyarbekirspor, kampta idmanlardan geriye kalan zamanı çeşitli etkinlikler yaparak değerlendiriyor. Teknik heyet ve futbolcular, lunaparka giderek eğlenceli anlar yaşadı.


Lig öncesinde moral ve motivasyon olarak olumlu bir görüntü çizen Diyarbekirspor'un bu tablosu uzun yıllardır hasret kaldığı şampiyonluk için umut veriyor. - DİYARBAKIR

Türkiye Futbol Federasyonu, Mehmet Fuat Gölbaşı, Kahramanmaraşspor, Afyon, Spor

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 01:39 Kaynak: İHA
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