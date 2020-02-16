Diyarbekirspor ikinci yarıda kaybetmiyor - Son Dakika
Son Dakika Spor Diyarbekirspor ikinci yarıda kaybetmiyor - Son Dakika Spor

Diyarbekirspor ikinci yarıda kaybetmiyor

7 saat önce

TFF 3. Lig 3. Grup'ta yer alan ve deplasmanda Muğlaspor'u 1-0 mağlup eden Diyarbakırspor, rakibi ile puanını eşitleyerek Play-Off yarışında önemli bir engeli aştı.

Diyarbekirspor ikinci yarıda kaybetmiyor, System.String[]

TFF 3. Lig 3. Grup'ta yer alan ve deplasmanda Muğlaspor'u 1-0 mağlup eden Diyarbakırspor, rakibi ile puanını eşitleyerek Play-Off yarışında önemli bir engeli aştı.


Yeşil-kırmızılı takım sezonun ikinci yarısında çizdiği başarılı grafik ile dikkat çekiyor. 6 maçta 3 galibiyet ve 3 beraberlik alan Diyarbekirspor bu süreçte yenilgi yüzü görmedi. Kulüp Başkan Vekili ve Basın Sözcüsü Veysi Avşar, sezonun ikinci yarısında iyi bir çıkış trendi yakaladıklarına dikkat çekerek teknik heyet ve futbolcuları tebrik etti. Muğla'dan önemli bir galibiyetle belirten Kulüp Başkan Vekili ve Basın Sözcüsü Veysi Avşar, çarşamba günü saat 13.00'da Diyarbakır Stadı'nda oynayacakları Batman Petrolspor maçı için taraftarlardan destek istedi. Avşar, "Şenol Demir hocamızın göreve gelmesinden sonra takımımızın yükselişi var. Kazandıkça oyuncularımızın özgüveni arttı. Muğla deplasmanında elde edilen galibiyetten dolayı teknik heyet ve futbolcularımızı tebrik ederek 3 puanı taraftarlarımıza hediye ediyoruz. Önümüzde 4 gün içinde üst üste oynayacağımız iki önemli maç var. Bu maçlardan 6 puan çıkararak Play-Off yarışında yolumuza emin adımlarla devam etmek istiyoruz. Sezonun ikinci yarısında oynadığımız 6 maçta yenilmedik. Play-Off için iddialı hale geldik. Çarşamba günü dost ve kardeş kulübümüz Batman Petrolspor ile önemli bir maça çıkacağız. Tüm taraftarlarımızı maça davet ediyoruz. Birlik ve beraberlik içinde mücadele ederek hedefe ulaşalım" dedi. - DİYARBAKIR

Türkiye Futbol Federasyonu, Diyarbakırspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 10:36 Kaynak: İHA
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