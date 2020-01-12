Diyarbekirspor, ikinci yarıya 3 puanla başladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Diyarbekirspor, ikinci yarıya 3 puanla başladı - Son Dakika Spor

Diyarbekirspor, ikinci yarıya 3 puanla başladı

6 saat önce

TFF 3. Lig 3. Grup takımlarından Diyarbekirspor, Nevşehir Belediyespor'u sahasında 1-0 mağlup ederek, ligin ikinci yarısına 3 puanla başladı.

Diyarbekirspor, ikinci yarıya 3 puanla başladı, System.String[]

TFF 3. Lig 3. Grup takımlarından Diyarbekirspor, Nevşehir Belediyespor'u sahasında 1-0 mağlup ederek, ligin ikinci yarısına 3 puanla başladı.


Maçtan önce iki kulüp arasında dostluk rüzgarı esti. Diyarbekirspor yönetimi, Nevşehir Belediyespor yönetimine dostluk yemeği verdi. Diyarbekirspor Başkanı Turan İlgin, Nevşehir Belediyespor Başkanı Eser Özaltın'a Diyarbekirspor forması ve atkısı hediye etti. Sezonun ilk yarısında Nevşehir'de oynanan maçta da Nevşehir Belediyespor yönetimi Diyarbekirspor'u dostça ağırlamış ve uğurlamıştı.


Maçtan notlar


Müsabakanın ilk yarısı başladığı gibi golsüz berabere sonuçlandı. İkinci yarıya Diyarbekirspor biraz daha etkili başladı. Diyarbekirspor 60. dakikada 1-0 öne geçti. Etkili gelişen atak sonrasında Güney'in nefis pası ile ceza alanına giren Uğur Uğur yerden vuruşla topu ağlara yolladı. 90+3. dakikada hakeme tepki gösteren Mehmet doğrudan kırmızı kart gördü ve Nevşehir Belediyespor 10 kişi kaldı.


Maçın karnesi


Stat: Yeni Diyarbakır


Hakemler: Okan Kayataş xx, Çağdaş Yüksel Çağ xxEnes Biroğlu xx


Diyarbekirspor: Hasan Sürmeli xx, Faruk Yaldıran xx, Furkan Yılgın xx, Şevket Güngör xx, İbrahim Has xx, Taner Çekiç xx, Maksut Birben xx, Uğur Uğur xxx, Güney Tutcuoğlu xxx (Dk. 84 Kutbettin Tekin ?), Reşo Akın xxx (Dk. 79 Tolunay Yurtseven x), Ahmet Arı xx (Dk.70 Ahmet Buğrahan Tuncay x)


Nevşehir Belediyespor: Murat Demir xx, Muhammed Ali Kurt xx, Tolgahan Mulla Çiçek xx, Emre Gemici xx, Onur Ural xx, Alper Yener x (DK. 46 Berke Bıyık x), Ethem Ercan Pülgir xx, Savaş Yılmaz xx, (Dk. 74 Hakan Yakup Jacoues Horzum x) Yasin Dülger xx, Tugay Yıldırım x (Dk. 46 Mehmet Tosun ?), Okan Duran xx


Sarı kartlar: Dk. 20 Okan Duran, Dk. 26 Ethem Ercan Pülgir, Dk. 90 Yasin Dülger, Dk. 90+4 Onur Ural (Nevşehir Belediyespor)


Kırmızı kart: Dk. 90+3 Mehmet Tosun (Nevşehir Belediyespor)


Gol: Dk. 60 Uğur Uğur (Diyarbekirspor) - DİYARBAKIR

Türkiye Futbol Federasyonu, Uğur Uğur, Nevşehir, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 04:20 Kaynak: İHA
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