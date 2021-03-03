Diyarbekirspor, Kızılcabölükspor'u deplasmanda 1-0 mağlup etti

Diyarbekirspor, geçen hafta Nevşehir Belediyespor karşısında olduğu gibi Denizli'de Kızılcabölükspor'u da yine Okan Dernek'in uzatma dakikalarında attığı golle 1-0 yenerek liderliğini sürdürdü. Nefesleri kesen maçın ardında Diyarbekirspor'un soyunma odasında bayram coşkusu yaşandı.

Misli.com 3. Lig 1. Grup lideri Diyarbekirspor, uzatma dakikalarında bulduğu golle 3 puana uzanarak şampiyonluk yolunda önemli bir engeli daha aştı. 90 dakikası büyük çekişmeye sahne olan maçın ilk yarısında birçok gol pozisyonundan yararlanamayan Diyarbekirspor, ikinci yarıda da rakip kalede büyük baskı kurdu. Bu baskının sonucu olarak gol 90+4. dakikada yine Okan Dernek'ten geldi. Ceza alanına yapılan ortada nefis bir kafa vuruşu yapan tecrübeli futbolcu, Nevşehir Belediyespor karşısında olduğu gibi bir kez daha altın değerinde galibiyete imza attı.

Gergin geçen maçta hakemin cebinden 14 kart çıktı. Diyarbekirspor'dan 8 futbolcu sarı kart görürken, Denizli temsilcisi Kızılcabölükspor'dan da Semih Mustafa 90+2. dakikada kırmızı kart gördü.

Gelecek hafta bölge derbisi var

Diyarbekirspor'un takipçilerinden Bucaspor 1928, sahasında Payasspor'u 3-0 yenerken Malatya ekibi Yeşilyurt Belediyespor sahasında Ofspor'a 3-1 yenildi. Son 9 haftaya girilirken Diyarbekirspor, 47 puanla lider durumda yer alıyor. Bucaspor'un 46 ve Yeşilyurt Belediyespor'un ise 41 puanı var.

11 Mart Perşembe günü Diyarbekirspor-Yeşilyurt Belediyespor, Bucaspor 1928-1877 Alemdağspor maçları oynanacak. - DİYARBAKIR