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Diyarbekirspor, Kızılcahamam'da güç depoluyor - Son Dakika

Diyarbekirspor, Kızılcahamam'da güç depoluyor

27.07.2021 13:42
Diyarbekirspor, Kızılcahamam'da güç depoluyor, System.String[]

2. Lig Kırmızı Grup ekibi Diyarbekirspor, 2021-2022 sezonu için Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde gerçekleştirdiği ilk etap kamp çalışmalarıyla güç depoluyor.

2. Lig Kırmızı Grup ekibi Diyarbekirspor, 2021-2022 sezonu için Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde gerçekleştirdiği ilk etap kamp çalışmalarıyla güç depoluyor.

Teknik direktör Şenol Demir yönetiminde günde çift idman yapan Yeşil kırmızılı takım, fizik ve kondisyona yönelik çalışmalar gerçekleştiriyor. Yapılan çalışmalarla takımın fizik gücünün artırılması ile oyuncular arasındaki uyum sorununun aşılması amaçlanıyor.

"Transferde nokta isimlerle anlaşacağız"

Kamp çalışmalarını ziyaret ederek teknik heyet ve futbolcularla görüşen Kulüp Başkanı Turan İlgin, iç ve dış transferde büyük mesafe aldıklarını dile getirerek bazı mevkilere takviye yapmak için arayışların devam ettiğini söyledi. İlgin, "3 veya 4 nokta transfer daha yapmayı planlıyoruz. Bunun için çalışmalar yapıyoruz. Takımımız şu anda iyi çalışıyoruz. Zorlu lig maratonuna en iyi şekilde hazırlanacağız. İlk etap kampının ardında ikinci etap çalışmaları için Bolu'ya geçeceğiz" dedi. - DİYARBAKIR

Diyarbekirspor, Kızılcahamam'da güç depoluyor
Diyarbekirspor, Kızılcahamam'da güç depoluyor
Diyarbekirspor, Kızılcahamam'da güç depoluyor
Diyarbekirspor, Kızılcahamam'da güç depoluyor

Kızılcahamam, Ankara, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Diyarbekirspor, Kızılcahamam'da güç depoluyor - Son Dakika Spor


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