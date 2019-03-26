Diyarbekirspor Küçükbayrak'la Yollarını Ayırdı

TFF 3. Lig 3. Grup takımlarından Diyarbekirspor, bu sezonki dördüncü teknik direktörüyle de yollarını ayırdı.

TFF 3. Lig 3. Grup takımlarından Diyarbekirspor, bu sezonki dördüncü teknik direktörüyle de yollarını ayırdı. Yeşil kırmızılı kulüp, büyük umutlarla takımın başına getirdiği Diyarbakırlı Sertaç Küçükbayrak'la karşılıklı anlaşarak yol ayrımına gitti.



Sezona Bülent Akan ile başlayan, 5. haftada Akan'la yollarını ayırarak İskender Eroğlu'nu göreve getiren ve ilk yarının sonlarına doğru Eroğlu'nun istifası ile bir kez daha teknik adam arayışlarına yönelen Diyarbekirspor'un sezonun ilk yarısı tamamlanmadan göreve getirdiği 3. teknik direktör Nevzat Türkoğlu olmuştu. Devre arası transferlerini Türkoğlu'nun direktifleri doğrultusunda yapan yeşil kırmızılı ekip, 14 futbolcuyla yollarını ayırmış ve 16 transfer gerçekleştirmişti. Yeşil kırmızılı kulüp, daha sonra büyük umutlarla takımın başına getirdiği Diyarbakırlı Sertaç Küçükbayrak'la karşılıklı anlaşarak yol ayrımına gitti. - DİYARBAKIR

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