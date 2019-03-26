Son Dakika Haberleri: Diyarbekirspor Küçükbayrak'la Yollarını Ayırdı

Diyarbekirspor Küçükbayrak'la Yollarını Ayırdı

33 dakika önce

TFF 3. Lig 3. Grup takımlarından Diyarbekirspor, bu sezonki dördüncü teknik direktörüyle de yollarını ayırdı.

Diyarbekirspor Küçükbayrak'la Yollarını Ayırdı, System.String[]
TFF 3. Lig 3. Grup takımlarından Diyarbekirspor, bu sezonki dördüncü teknik direktörüyle de yollarını ayırdı. Yeşil kırmızılı kulüp, büyük umutlarla takımın başına getirdiği Diyarbakırlı Sertaç Küçükbayrak'la karşılıklı anlaşarak yol ayrımına gitti.

Sezona Bülent Akan ile başlayan, 5. haftada Akan'la yollarını ayırarak İskender Eroğlu'nu göreve getiren ve ilk yarının sonlarına doğru Eroğlu'nun istifası ile bir kez daha teknik adam arayışlarına yönelen Diyarbekirspor'un sezonun ilk yarısı tamamlanmadan göreve getirdiği 3. teknik direktör Nevzat Türkoğlu olmuştu. Devre arası transferlerini Türkoğlu'nun direktifleri doğrultusunda yapan yeşil kırmızılı ekip, 14 futbolcuyla yollarını ayırmış ve 16 transfer gerçekleştirmişti. Yeşil kırmızılı kulüp, daha sonra büyük umutlarla takımın başına getirdiği Diyarbakırlı Sertaç Küçükbayrak'la karşılıklı anlaşarak yol ayrımına gitti. - DİYARBAKIR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 01:05 Kaynak: İHA

Türkoğlu, İskender, Türkiye Futbol Federasyonu, Spor
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