Diyarbekirspor liderliğini sürdürdü

Misli.Com 3. Lig 1. Grup lideri Diyarbekirspor, Karadenizden zirvedeki yerini koruyarak döndü.

Maçın başından sonuna kadar üstün bir futbol ortaya koyan Yeşil-Kırmızılı takım yakaladığı pozisyonları değerlendiremeyince sahadan 1 puanla ayrıldı. Puanını 41'e çıkaran Diyarbekirspor, ikinci sıradaki Bucaspor 1928'in sahasında Arnavutköy Belediyespor ile 1-1 berabere kalmasıyla zirvedeki yerini korudu. Son 11 haftaya 2 puan önde giren Diyarbekirspor, 25 Şubat Perşembe günü Diyarbakır'da Nevşehir Belediyespor'la karşılaşacak. Bucaspor 1928'in 39 ve Yeşilyurt Belediyespor'un 38 puanı bulunuyor. 25 Şubat'ta Bucaspor 1928 deplasmanda Manisaspor ve Yeşilyurt Belediyespor da Antalya Kemerspor'un rakibi olacak. - DİYARBAKIR