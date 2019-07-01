Diyarbekirspor mevcut teknik direktör ile yola devam edecek
46 dakika önce
TFF 3. Lig 3. Grup takımlarından Diyarbekirspor'un geçen sezonun son haftalarında görev yapan teknik direktör Özcan Gökçeoğlu ile yola devam etmek istediği öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 01:16 Kaynak: İHA
TFF 3. Lig 3. Grup takımlarından Diyarbekirspor'un geçen sezonun son haftalarında görev yapan teknik direktör Özcan Gökçeoğlu ile yola devam etmek istediği öğrenildi.
Görev yaptığı son 5 maçta başarılı sonuçlara imza atan Gökçeoğlu'nun ekibinin güçlendirileceği ve kendisiyle yeni sözleşme yapılacağı dile getirildi. Şu ana kadar Mustafa Aydoğdu
, Aykut Çift ve Osman Bayrak
gibi futbolcuların ayrıldığı Diyarbekirspor'da yönetimin önümüzdeki günlerde transfer çalışmaları için start vermesi de bekleniyor. - DİYARBAKIR
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