Diyarbekirspor Play Off'a çıkmak istiyor

TFF 3. Lig 3. Grup takımlarından Diyarbekirspor, son 6 maçından istediği sonuçları elde edip Play-Off hedefini yakalamak istiyor.



Diyarbekirspor Başkan Vekili ve Basın Sözcüsü Veysi Avşar, şanssız şekilde puanlar kaybetmelerine rağmen Play-Off şanslarının yüksek olduğunu söyledi. Göreve geldikten sonra ikinci yarıda sadece bir kez yenildiklerini belirten Avşar, "Sezonun ikinci yarısında oynadığımız 11 maçta 18 puan topladık. Sadece bir kez yenildik. Berabere kaldığımız maçlarda talihsizlikler yaşadık. Önde olduğumuz maçlarda son dakika golleriyle puanlar kaybettik" dedi.



Bir takımın yaşayabileceği her türlü şanssızlığı yaşadıklarını kaydeden Avşar, "Bir takımın başına gelebilecek her türlü olumsuzluğu ve talihsizliği yaşadık. Rakip kaleciden gol yedik, hakem hatalarına maruz kaldık, penaltı kaçırdık. Tüm bunlara rağmen Play-Off umudumuzu koruyoruz. Takımımızda, teknik heyetimizde ve bizlerde bu inanç yüksek şekilde devam ediyor. Bu hafta Play-Off adayı rakiplerimizden Somaspor ile deplasmanda karşılaşacağız. Kazanmak için gideceğiz ve bunun için tüm gücümüzü ortaya koyacağız. 6 hafta sonunda Play-Off'a kalacağımıza inanıyoruz" diye konuştu. - DİYARBAKIR