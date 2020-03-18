Diyarbekirspor Play Off'a çıkmak istiyor - Son Dakika
Son Dakika Spor Diyarbekirspor Play Off'a çıkmak istiyor - Son Dakika Spor

Diyarbekirspor Play Off'a çıkmak istiyor

6 saat önce

TFF 3. Lig 3. Grup takımlarından Diyarbekirspor, son 6 maçından istediği sonuçları elde edip Play-Off hedefini yakalamak istiyor.

Diyarbekirspor Play Off'a çıkmak istiyor, System.String[]

TFF 3. Lig 3. Grup takımlarından Diyarbekirspor, son 6 maçından istediği sonuçları elde edip Play-Off hedefini yakalamak istiyor.


Diyarbekirspor Başkan Vekili ve Basın Sözcüsü Veysi Avşar, şanssız şekilde puanlar kaybetmelerine rağmen Play-Off şanslarının yüksek olduğunu söyledi. Göreve geldikten sonra ikinci yarıda sadece bir kez yenildiklerini belirten Avşar, "Sezonun ikinci yarısında oynadığımız 11 maçta 18 puan topladık. Sadece bir kez yenildik. Berabere kaldığımız maçlarda talihsizlikler yaşadık. Önde olduğumuz maçlarda son dakika golleriyle puanlar kaybettik" dedi.


Bir takımın yaşayabileceği her türlü şanssızlığı yaşadıklarını kaydeden Avşar, "Bir takımın başına gelebilecek her türlü olumsuzluğu ve talihsizliği yaşadık. Rakip kaleciden gol yedik, hakem hatalarına maruz kaldık, penaltı kaçırdık. Tüm bunlara rağmen Play-Off umudumuzu koruyoruz. Takımımızda, teknik heyetimizde ve bizlerde bu inanç yüksek şekilde devam ediyor. Bu hafta Play-Off adayı rakiplerimizden Somaspor ile deplasmanda karşılaşacağız. Kazanmak için gideceğiz ve bunun için tüm gücümüzü ortaya koyacağız. 6 hafta sonunda Play-Off'a kalacağımıza inanıyoruz" diye konuştu. - DİYARBAKIR

Türkiye Futbol Federasyonu, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 11:23 Kaynak: İHA

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