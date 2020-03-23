Diyarbekirspor Play-Off'tan umutlu - Son Dakika
Son Dakika Spor Diyarbekirspor Play-Off'tan umutlu - Son Dakika Spor

Diyarbekirspor Play-Off'tan umutlu

6 saat önce

Korona virüs nedeniyle ligler ertelenirken, TFF 3. Lig 3. Grup takımlarından Diyarbekirspor'un Play-Off umutları devam ediyor.

Diyarbekirspor Play-Off'tan umutlu, System.String[]

Korona virüs nedeniyle ligler ertelenirken, TFF 3. Lig 3. Grup takımlarından Diyarbekirspor'un Play-Off umutları devam ediyor.


40 puanla averajla ligin 8'nci sırasında yer alan yeşil kırmızılı ekip, sezonun son altı maçından istediği sonuçları alıp, play off'a ulaşmak istiyor. Karacabey Belediyespor'un 64 puanla lider olduğu ligde, Play-Off hedefi olan çok sayıda takım var. 45 puanlı iki takımın yer aldığı ligde Somaspor averajla ikinci Pazarspor ise üçüncü sırada yer alıyor. 42 puana sahip olan Nevşehir Belediyespor'un dördüncü sırada yer aldığı ligde, 41 puanlı iki takım bulunuyor. Muğlaspor'un averajla altıncı sırada yer aldığı ligin yedinci sırasında Osmaniyespor Futbol Kulübü yer aldı.


40 puanlı 3 takım var


Play-Off ve kümede kalma yarışının kızıştığı ligde 40 puanlı üç takım bulunuyor. Nazili Belediyespor'un averajla 7'nci sırada yel aldığı grupta, Diyarbekirspor 8'inci ve 1954 Kelkit Belediyespor 9'unculuk koltuğunda bulunuyor. Diyarbekirspor, kalan son 6 lig maçını Somaspor (D), Darıca Gençlerbirliği AŞ, Yozgatspor 1959 FK (D), Pazarspor, Osmaniyespor Futbol kulübü ve Karacabey Belediyespor (D) ile yapacak.


Büyük çekişme yaşanıyor


Ligdeki en büyük çekişme ise küme düşme hattında yaşanıyor. Üç takımın küme düşeceği grupta Modefan, 27 puanla en alt sırada yer alıyor. 28 puanlı iki takımdan Altındağ Belediyespor 16'ncı ve Medicalpark Batman Petrol Spor A.Ş. 17'nci sırada bulunuyor. Küme düşme tehlikesini matematiksel olarak yakından his eden alt takım bulunuyor. Küme düşme hattında yer alan takımlarla birlikte toplam 9 takımın tehlike yaşandığı ligin kalan 6 maçın yapılacağı tarihler Türkiye Futbol Federasyonu tarafından ileri bir tarihte belirlenecek. - DİYARBAKIR

Türkiye Futbol Federasyonu, Karacabey, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 01:45 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan hükümete çağrı: Salgın süresince sağlık çalışanlarına her ay 2 maaş verilsin
65 yaş yasağına rağmen para çekme inadı İtalya'da koronavirüsten ölen erkeklerin ve kadınların yaş ortalaması netlik kazandı Avukat Meltem Banko, Cumhurbaşkanlığı Genelgesi'ni yorumladı: Vatandaşların hukuki hakları korunuyor
Bakanlık onayı olmayan ilacı Bakanlık onayı olmayan ilacı "Koronavirüsten koruyor" diyen tanıtan ünlülere soruşturma açılıyor         
15:25
Koronavirüs salgını İskilip turşusuna talebi artırdı Koronavirüs salgını İskilip turşusuna talebi artırdı         
15:12
İspanya'da futbol karşılaşmaları, koronavirüs nedeniyle süresiz askıya alındı İspanya'da futbol karşılaşmaları, koronavirüs nedeniyle süresiz askıya alındı         
14:38
Son dakika: İspanya'da Başbakan Yardımcısı, solunum rahatsızlığı sebebiyle hastaneye kaldırıldı Son dakika: İspanya'da Başbakan Yardımcısı, solunum rahatsızlığı sebebiyle hastaneye kaldırıldı         
14:35
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kız kardeşini kaybeden Kılıçdaroğlu'nu arayarak taziyelerini iletti Cumhurbaşkanı Erdoğan, kız kardeşini kaybeden Kılıçdaroğlu'nu arayarak taziyelerini iletti         
14:20
Spor dünyasından Abdurrahim Albayrak ve eşi için geçmiş olsun mesajı Spor dünyasından Abdurrahim Albayrak ve eşi için geçmiş olsun mesajı         
14:13
Kolombiya'da cezaevinde koronavirüs isyanı! 23 kişi hayatını kaybetti Kolombiya'da cezaevinde koronavirüs isyanı! 23 kişi hayatını kaybetti         
10:21
Koronavirüs anne sütüne bulaşıyor mu? Uzman doktor yanıtladı Koronavirüs anne sütüne bulaşıyor mu? Uzman doktor yanıtladı         
09:30
Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi; 2 milyon kitin Türkiye'ye getirilme süreci hızlandırıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi; 2 milyon kitin Türkiye'ye getirilme süreci hızlandırıldı         
09:23
Abdurrahim Albayrak ve eşi Şükran Albayrak koronavirüse yakalandı Abdurrahim Albayrak ve eşi Şükran Albayrak koronavirüse yakalandı         
09:17
Kimsenin uyarıları dikkate aldığı yok! Koronavirüse rağmen toplanıp asker uğurladılar Kimsenin uyarıları dikkate aldığı yok! Koronavirüse rağmen toplanıp asker uğurladılar         
09:05
Koronavirüs sebebiyle yapılan 'Evde Kalın' çağrısına uymayan gençler, ormanda güreş yaptı Koronavirüs sebebiyle yapılan 'Evde Kalın' çağrısına uymayan gençler, ormanda güreş yaptı         
09:00
Karantina süresine uymayan 2 vatandaşa, ev hapsi cezası verildi Karantina süresine uymayan 2 vatandaşa, ev hapsi cezası verildi         
08:45
"Hastalık yokken, 'Yok' dedik" diyen Koca, virüsle mücadelede yeni sloganı duyurdu: Hayat Eve Sığar         
07:56
Koronavirüs salgınıyla mücadele eden New York'ta saat 20.00 itibariyle hayat durdu Koronavirüs salgınıyla mücadele eden New York'ta saat 20.00 itibariyle hayat durdu         
06:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2020 20:28:31. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Diyarbekirspor Play-Off'tan umutlu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]