Diyarbekirspor Rahatladı
24 dakika önce
TFF 3. Lig 3. Grup takımlarından Diyarbekirspor'da Karacabey Belediyespor maçında elde edilen 3 puanın keyfi yaşanıyor.
TFF
3. Lig 3. Grup takımlarından Diyarbekirspor'da Karacabey
Belediyespor maçında elde edilen 3 puanın keyfi yaşanıyor.
Karacabey Belediyespor'u mağlup ederek, kötü gidişe son veren Diyarbekirspor'da moraller düzeldi. Yeşil kırmızılı ekip, kalan maçlarına artık daha rahat çıkacak. Diyarbekirspor Teknik Direktörü Özcan Gökçeoğlu, kendileri için büyük önem taşıyan karşılaşmadan istedikleri 3 puanı aldıkları için çok mutlu olduklarını söyledi. Gökçeoğlu, "Karacabey Belediyespor ligin ikinci sırasında yer alıyordu. Bizim maça kazanmak için geldiler. Bizim de ligdeki durumumuz sıkıntılıydı. Hem bizim hem de rakibimiz için büyük önem taşıyan karşılaşmayı kazanarak, rahat bir nefes aldık. Bu galibiyetle artık önümüze bakacağız ve kalan maçlarımıza odaklanacağız. Ligde kalan 4 maçımızı kazanıp, sezonu en iyi yerde tamamlayacağız" dedi.
Kendilerine verilen görevi layıkıyla yerine getirmek için büyük bir gayret içinde olacaklarını belirten Gökçeoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:
"Yönetim kurulumuzun imkanları, futbolcularımız ve bizim birlikteliğimizle üzerimizdeki sorumluluğu en iyi şekilde yerine getirmeye çalışacağız. Bu nedenle kalan maçlarımızı en iyi şeklide tamamlamak istiyoruz. Futbolcularımızın istek ve arzusuyla, Diyarbekirspor ligi en iyi yerde tamamlayacaktır. Bize inan ve güvenenleri mahcup etmeyeceğiz." - DİYARBAKIR
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Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 11:22 Kaynak: İHA
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