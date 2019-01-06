Diyarbekirspor Salih Sefercik'i Transfer Etti

TFF 3. Lig 3. Grup Takımlarından Diyarbekirspor'da ara transfer çalışmaları devam ediyor.

TFF 3. Lig 3. Grup Takımlarından Diyarbekirspor'da ara transfer çalışmaları devam ediyor.



Daha önce Tuzlaspor'dan Serhat Konuk'u kadrosuna bağlayan yeşil kırmızılı ekip, ikinci transferine de imza attı. Sezon başında Düzcespor'un formasını giyen ve takımıyla sözleşmesini fesh eden 35 yaşındaki futbolcu, önceki gün Diyarbekirspor'la resmi sözleşme imzaladı.



Futbola 1997 yılında Filyos Ateşspor'da başlayan Salih Sefercik, 2003 yılına kadar amatör takımların formasını giydi. 2004 yılında ilk profesyonel sözleşmesini Keçiörengücü ile yapan deneyimli futbolcu, 2006 yılına kadar bu takımın formasını giydi. Daha sonra Gebzespor, Körfez İskenderunspor, Altınordu, Balıkesirspor, Orduspor, Gazişehir Gaziantepspor, Anakaragücü, Giresunspor, Kastamonuspor ve Düzcespor'un formalarını giydi. TFF 1. Ligindi 63, 2. Ligde 237, 3. Ligde 58 ve Ziraat Türkiye Kupasında 18 maçta görev yapan Salih Sefercik, bu karşılaşmalarda toplam 17 golle imza attı. Deneyimli futbolcu, Antalya'da devem eden devre arası hazırlık kampına katılarak çalışmalara başladı. Salih Sefercik'in Diyarbekirspor'a gelişiyle birlikte, orta sahada yaşanan sorunlarında çözülmesi bekleniliyor.



Devre arasında 6 futbolcuyla karşılıklı olarak anlaşarak yollarını ayıran Diyarbekirspor'un en az 4 futbolcu daha transfer etmesi bekleniliyor. - DİYARBAKIR

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