Diyarbekirspor şampiyon hoca ile yeniden anlaştı

Misli.com 2. Ligin yeni ekibi Diyarbekirspor, geçen sezon takımı şampiyonluğa taşıyan teknik direktör Şenol Demir ile yeniden anlaştı.

Kulüp Başkanı Turan İlgin, Demir'in hem futbolcu hem teknik adam olarak şehir ile özdeşleştiğini dile getirerek hedeflerinin TFF 1. Lige yükselmek olduğunu söyledi. Yeni sezona önemli bir hamle ile başladıklarını belirten İlgin, "Takımımızı şampiyon yapan hocamla yeniden anlaştık. Şenol Demir artık bu kentin evladıdır. İyi bir kadro kurarak yeni sezonda da şampiyonluğu hedefleyeceğiz. Şenol hocamızın yönetiminde bunu da başaracağımıza olan inancımız tamdır" dedi. - DİYARBAKIR