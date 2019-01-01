Diyarbekirspor, Serhat Koruk'u Transfer Etti
1 saat önce
TFF 3. Lig 3. Grup Takımlarından Diyarbekirspor, devre arasındaki ilk transferini gerçekleştirdi.
TFF 3. Lig 3. Grup Takımlarından Diyarbekirspor, devre arasındaki ilk transferini gerçekleştirdi. Yeşil kırmızılı ekip, Tuzlaspor'dan Serhat Koruk'u transfer etti.
Almanya doğumlu olan 22 yaşındaki forvet oyuncusu Serhat'ın transferi için kulübün sosyal medya hesabında, "Takımımız Tuzlaspor dan santrafor Serhat Koruk' la anlaşmıştır. Tuzlaspor da başarılı bir performans sergileyen Serhat Koruk' un aynı performansı takımımızda göstereceğine inanıyoruz" ifadelerine yer verildi.
Bu arada takımdan ayrılan oyunculara Ahmet Özer de eklendi. Sezon başında Gölcükspor'dan transfer edilen Ahmet'in sözleşmesi karşılıklı anlaşmayla feshedildi. - DİYARBAKIR
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Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 02:42 Kaynak: İHA
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