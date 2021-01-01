Diyarbekirspor'un 2021 yılında hedefi şampiyonluk

Misli.com 3. Lig 1. Grupta sezonun ilk yarısını 33 puanla ikinci sırada tamamlayan Diyarbekirspor, devre arasında yapacağı takviyelerle kadrosunu güçlendirip şampiyon olmayı hedefliyor.

Kulüp 2. Başkanı ve Basın Sözcüsü Veysi Avşar, içinde kentin plakası olan 21 rakamını barındıran 2021 yılına özel bir anlamı atfettiklerini belirterek şampiyon olup Diyarbakır halkını mutlu etmek istediklerini söyledi. Avşar, "Yüzyılda bir gerçekleşen 21'li yıla özel önem veriyoruz. Kentimizin plakasını içeren rakamın geçtiği bu yılda şampiyon olursak bu unutulmayacak bir başarı olacak. Sezonun ilk yarısında hakemlerin gasp ettiği puanlarımıza rağmen başarılı bir süreç geçirdik. Şimdi yapacağımız kaliteli transferler ile kadromuzu güçlendirip şampiyon olmak istiyoruz.2021 yılı halkımızı mutlu edeceğimiz bir yıl olacak" dedi. - DİYARBAKIR