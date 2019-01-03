Diyarbekirspor'un Antalya Kampı Başladı

TFF
3. Lig 3. Grup Takımlarından Diyarbekirspor'un ikinci etap hazırlık kampı Antalya
'da başladı.
Birinci etap devre arası hazırlık kampını Diyarbakır
'da gerçekleştiren ve iki günlük izinin ardından Antalya'da toplanan yeşil kırmızılı kafile, teknik direktör Nevzat Türkoğlu
gözetiminde çalışmalarının startını verdi. Antalya'da Limak
otelde kamp yapan Diyarbekirspor, ligin ikinci yarısına kadar burada çalışmalarını sürdürecek. Yeşil kırmızılı takım, ikinci yarının ilk maçı için Diyarbakır'a gelmeyecek. İkinci yarının ilk maçını Gölcükspor
ile deplasmanda yapacak olan Diyarbekirspor, direkt olarak maçının oynanacağı Kocaeli
'ne gidecek.
Öte yandan Diyarbekirspor'un transfer çalışmaları da devam ediyor. Yeşil kırmızılı yönetim, teknik direktör Nevzat Türkoğlu'nun belirlediği isimlerle temaslarını sürdürüyor. Şuana kadar Tuzlaspor'dan Serhat Koruk'u kadrosuna katan Diyarbekirspor, en az 5 futbolcu daha transfer etmek istiyor. - DİYARBAKIR