Son Dakika Haberleri: Diyarbekirspor'un Antalya Kampı Başladı

Diyarbekirspor'un Antalya Kampı Başladı

1 saat önce

TFF 3. Lig 3. Grup Takımlarından Diyarbekirspor'un ikinci etap hazırlık kampı Antalya'da başladı.

Diyarbekirspor'un Antalya Kampı Başladı, System.String[]
TFF 3. Lig 3. Grup Takımlarından Diyarbekirspor'un ikinci etap hazırlık kampı Antalya'da başladı.

Birinci etap devre arası hazırlık kampını Diyarbakır'da gerçekleştiren ve iki günlük izinin ardından Antalya'da toplanan yeşil kırmızılı kafile, teknik direktör Nevzat Türkoğlu gözetiminde çalışmalarının startını verdi. Antalya'da Limak otelde kamp yapan Diyarbekirspor, ligin ikinci yarısına kadar burada çalışmalarını sürdürecek. Yeşil kırmızılı takım, ikinci yarının ilk maçı için Diyarbakır'a gelmeyecek. İkinci yarının ilk maçını Gölcükspor ile deplasmanda yapacak olan Diyarbekirspor, direkt olarak maçının oynanacağı Kocaeli'ne gidecek.

Öte yandan Diyarbekirspor'un transfer çalışmaları da devam ediyor. Yeşil kırmızılı yönetim, teknik direktör Nevzat Türkoğlu'nun belirlediği isimlerle temaslarını sürdürüyor. Şuana kadar Tuzlaspor'dan Serhat Koruk'u kadrosuna katan Diyarbekirspor, en az 5 futbolcu daha transfer etmek istiyor. - DİYARBAKIR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 01:41 Kaynak: İHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Diyarbakır, Antalya, Spor
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