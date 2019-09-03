Son Dakika Haberleri: Diyarbekirspor'un kupadaki rakibi Cizrespor oldu
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Diyarbekirspor'un kupadaki rakibi Cizrespor oldu

2 saat önce

Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turu Kura Çekimi, İstanbul İstinye'deki Orhan Saka Amatörler Evi'nde gerçekleştirildi.

Diyarbekirspor'un kupadaki rakibi Cizrespor oldu, System.String[]

Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turu Kura Çekimi, İstanbul İstinye'deki Orhan Saka Amatörler Evi'nde gerçekleştirildi.


Kura çekimine Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez, Genel Sekreter Yardımcısı Özcan Şepik, Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın, kulüp temsilcileri ile TFF yetkilileri katıldı. Diyarbekirspor Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turu maçında Cizrespor ile eşleşti. 10-11 ve 12 Eylül tarihleri arasında yapılacak müsabaka Cizre'de oynanacak. Turu geçen takım, 3. Eleme müsabakalarına katılma hakkı elde edecek. - DİYARBAKIR

Türkiye Kupası, Cizrespor, İstanbul, İstinye, Spor

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 01:20 Kaynak: İHA
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