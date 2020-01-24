Diyarbekirspor'un yeni ismi Diyarbakırspor - Son Dakika
Son Dakika Spor Diyarbekirspor'un yeni ismi Diyarbakırspor - Son Dakika Spor

Diyarbekirspor'un yeni ismi Diyarbakırspor

6 saat önce

Diyarbekirspor Kulübü, ismini Diyarbakırspor olarak değiştirme kararı aldı.

Diyarbekirspor'un yeni ismi Diyarbakırspor, System.String[]

Diyarbekirspor Kulübü, ismini Diyarbakırspor olarak değiştirme kararı aldı. Yönetim kurulunun aldığı karar ile kulübün 2020-2021 sezonundan itibaren ismi Diyarbakırspor olacak.


Yeşil-Kırmızılı kulübün Başkanı Turan İlgin, kulübü kente mal etmek ve tüm kesimlerle bütünleştirmek için büyük bir gayretin içerisine girdiklerine dikkat çekerek yeni sezonda Diyarbakırspor ismi ile mücadele etme kararı aldıklarını açıkladı. Başkan İlgin, "Spor kulüplerinin uzun vadede başarıyı yakalayabilmesi için temsil ettikleri şehirlerle bütünlemesi ve tüm bileşenlerden destek alması şarttır. Diyarbekirspor ismi de değerlidir ancak biz Diyarbakırspor ismini daha uygun bulduk. Yönetim olarak geniş bir değerlendirme sonrasında bu kararı aldık. 2020-2021 sezonundan itibaren inşallah liglerde bu isimle yolumuza devam edeceğiz. Kentin tüm bileşenleriyle bütünleşmek istiyoruz. Bunun için büyük gayret içerisindeyiz" dedi.


Leo Messi yine sahnede;





Diyarbakırspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 03:46 
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