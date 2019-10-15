Son Dakika Haberleri: Diyarbekirspor'un zirve yürüyüşü
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Diyarbekirspor'un zirve yürüyüşü

1 saat önce

TFF 3. Lig 3. Grup takımlarından Diyarbekirspor'un istikrarlı çıkışı devam ediyor.

Diyarbekirspor'un zirve yürüyüşü, System.String[]

TFF 3. Lig 3. Grup takımlarından Diyarbekirspor'un istikrarlı çıkışı devam ediyor. Oynadığı 8 lig maçından 5 galibiyet 1, beraberlik ve 2 yenilgi alarak 16 puan toplayan yeşil kırmızılı takım, ligin üçüncü sırasına yükseldi.


1954 Kelkit Belediyespor'u mağlup ederek, hem iç saha başarısını sürdüren hem de galibiyet sayısını 5'e yükselten Diyarbekirspor, 18 puanlı Darıca Gençlerbirliği'nin lider olduğu grupta üçüncülük koltuğuna oturdu. Karacabey Belediyespor'un 17 puanla ikinci olduğu ligde, şampiyonluk hedefleyen yeşil kırmızılı ekip, ligin 9. hafta maçında Nazili Belediyespor ile deplasmanda karşılaşacak. Bu karşılaşma 20 Ekim Pazar günü Nazili İlçe Stadı'nda oynanacak.


Diyarbekirspor'un başarılı teknik direktörü Selahaddin Dinçel, ligin önemli takımları arasında yer aldıklarını ve zamanla çok daha iyi olacaklarını söyledi. Dinçel, "1954 Kelkit Belediyespor maçını kazandık. Zor oldu ama istediğimiz sonucu elde etmeyi başardık. Hem performans hem de sonuç odaklı olarak yavaş yavaş istediğimiz noktaya geliyoruz. Zamanla çok daha iyi olacağımızı düşünüyorum. Bize destek veren ve yanımızda olan başta onursal başkanımıza ve taraftarlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.


Dinçel, Nazili Belediyespor maçı hazırlıklarına bugün kendi tesislerinde başlayacaklarını sözlerine ekledi. - DİYARBAKIR

Türkiye Futbol Federasyonu, Darıca Gençlerbirliği, Kelkit, Spor

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 03:04 Kaynak: İHA
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