Diyarbekirspor yönetiminden Sevgili'ye ziyaret - Son Dakika
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Diyarbekirspor yönetiminden Sevgili'ye ziyaret

7 saat önce

TFF 3. Lig 3. Grup takımlarından Diyarbekirspor yönetimi, Ankara'da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun danışmanı Fevzi Sevgili'yi ziyaret ederek kendisine forma hediye etti.

Diyarbekirspor yönetiminden Sevgili'ye ziyaret, System.String[]

TFF 3. Lig 3. Grup takımlarından Diyarbekirspor yönetimi, Ankara'da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun danışmanı Fevzi Sevgili'yi ziyaret ederek kendisine forma hediye etti.


Diyarbekirspor Kulüp Başkanı Turan İlgin ve Kulüp Başkan Vekili Veysi Avşar, Sevgili'yi ziyaret etti. Kulüp yönetimi ziyaret ettikleri Sevgili'ye isminin yazılı olduğu forma hediye etti.


Fevzi Sevgili'nin bölgenin önemli bir kanaat önderi ve değeri olduğunu belirten Kulüp Başkan Vekili ve Basın Sözcüsü Veysi Avşar, "Kendisine nezaket ziyaretinde bulunduk ve forma takdim ettik. Yakın ilgisinden dolayı kendisine çok teşekkür ediyoruz" dedi.


Fevzi Sevgili de anlamlı ziyaret ve forma için Diyarbekirspor yönetimine teşekkür etti. - DİYARBAKIR

Türkiye Futbol Federasyonu, Süleyman Soylu, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 01:30 Kaynak: İHA
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