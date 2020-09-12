Diyarbekirspordan 3 transfer birden

3. Lig 1. Grup ekibi Diyarbekirspor, kadrosunu 3 yeni transferle güçlendirdi.

Kulüp İkinci Başkanı ve Basın Sözcüsü Veysi Avşar, Pendikspor'dan orta saha oyuncusu Enes Keskin, Ümraniyespordan kaleci Süleyman Enes Özer ve Anagold 24Erzincanspor'dan sağbek Fatih Cin ile anlaştıklarını açıkladı. Transfer çalışmalarının devam ettiğini belirten Avşar, "Çok önemli oyuncular transfer ettik. Bazı mevkilere takviye yapmak için arayışlarımız devam ediyor. Şampiyon olacak kadroyu oluşturuyoruz" dedi. - DİYARBAKIR