Diyarbekirsporlu Emre Pehlivan'a Ceza
38 dakika önce
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 3. Lig 3. Grup'ta yer alan Diyarbekirspor'un Fatsa Belediyespor maçında kırmızı kart görerek oyundan atılan futbolcusu Emre Pehlivan'a Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından ceza verildi.
Türkiye Futbol Federasyonu
(TFF
) 3. Lig 3. Grup'ta yer alan Diyarbekirspor'un Fatsa
Belediyespor maçında kırmızı kart görerek oyundan atılan futbolcusu Emre Pehlivan'a Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu
(PFDK
) tarafından ceza verildi.
Bu maçın 68. dakikasında gördüğü direkt kırmızı kartla oyundan atılan ve takımını Fatsa Belediyespor maçında 10 kişi bırakan Emre Pehlivan'na PFDK tarafından 2 resmi müsabakadan men ve bin 500 TL para cezası verdi.
Kuruldan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Diyarbekirspor A.Ş. Kulübü sporcusu Emre Pehlivan'ın, 16 Aralık
2018 tarihinde oynanan Fatsa Belediyespor-Diyarbekirspor A.Ş. TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasında, rakip takım teknik sorumlusuna yönelik hakareti nedeniyle takdiren 2 resmi müsabakadan men ve bin 500 TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir" denildi. - DİYARBAKIR
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Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 02:03 Kaynak: İHA
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