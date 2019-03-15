Son Dakika Haberleri: "Diyelim Ki Birlikteyiz" ile Esenler Otogarı'nın Derinliklerine!

"Diyelim Ki Birlikteyiz" ile Esenler Otogarı'nın Derinliklerine!

56 dakika önce

Alper Kul'un kaleme aldığı, Plaka35 imzalı "Diyelim Ki Birlikteyiz" Gürkan Güzeyhuz' un rejisiyle büyük bir ilgiyle sürüyor.

Türkiye'de bir otogar. Otogarın alt katında gizli işletilen bir genelev. Genelev de zorla tutulan yabancı uyruklu üç kadın. Jaws ve Kama, 19 yaşında otobüste muavinlik yapan Lapa'yı eşcinsel olup olmadığını test ettirmek için götürdükleri bu mekânda hiç beklemedikleri süprizlerle karşılaşacaklar.

Mülteci, cinsellik, şiddet, aşk, para, ihanet gibi kavramların cesurca işlendiği; Gürkan Güzeyhuz, İrem Yüksel, Aylin Karaçay, Ahmet Burak Bacınoğlu, İpek Yorulmaz, Ulvi Kahyaoğlu ve Ergün Metin"Diyelim ki Birlikteyiz" oyuncu kadrosunda yer alıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 01:42 Kaynak: Bültenler

Türkiye, Güncel
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