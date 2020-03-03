Diyet içecekte Çin kaynaklı tatlandırıcı darboğazı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Diyet içecekte Çin kaynaklı tatlandırıcı darboğazı - Son Dakika Ekonomi

Diyet içecekte Çin kaynaklı tatlandırıcı darboğazı

45 dakika önce

Diyet veya sıfır şeker içeren içecek üreticileri Çin kaynaklı tedarikte sıkıntı yaşamaya başladı.

Diyet içecekte Çin kaynaklı tatlandırıcı darboğazı, System.String[]

Diyet veya sıfır şeker içeren içecek üreticileri Çin kaynaklı tedarikte sıkıntı yaşamaya başladı. Uzun vadeli aksamaya hazırlanan Coca Cola, acil tedbirler almak üzere plan yaptığını açıkladı. Türkiye'de ise son yedi yılda yüksek yoğunluklu şeker ithalatı dolar bazında yüzde 21.6 artmış durumda.

Çin Halk Cumhuriyeti, Coca Cola, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 04:57 
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