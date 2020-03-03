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Diyet içecekte Çin kaynaklı tatlandırıcı darboğazı
45 dakika önce
Diyet veya sıfır şeker içeren içecek üreticileri Çin kaynaklı tedarikte sıkıntı yaşamaya başladı.
Diyet veya sıfır şeker içeren içecek üreticileri Çin kaynaklı tedarikte sıkıntı yaşamaya başladı. Uzun vadeli aksamaya hazırlanan Coca Cola, acil tedbirler almak üzere plan yaptığını açıkladı. Türkiye'de ise son yedi yılda yüksek yoğunluklu şeker ithalatı dolar bazında yüzde 21.6 artmış durumda.
Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 04:57
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