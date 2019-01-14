Diyet Nedir? Nasıl Zayıflatır?
1 saat önce
Diyetisyen Başak İnsel, Wise TV'ye açıklamalarda bulundu.
Diyetisyen
Başak İnsel, Wise TV
'ye açıklamalarda bulundu.
Diyetin kesinlikle kaloriden kısalarak, az yemeğin yendiği bir program olmadığının altını çizen İnsel, "Diyet kişinin kendine özgü olan beslenme programıdır. Diyetisyenler ise bu süreçte danışana destek olur. Kalıcı zayıflama için sadece diyet yapmak değil, bunun yanında yaşam şeklimizin ve uykumuzun da düzene girmesi gerekir" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 12:32
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