Diyet Paketlerini Denedim! ????
30 dakika önce
Bu videomda bir hafta boyunca birbirinden farklı diyet ve sağlıklı beslenme paket servislerini denedim. Vegan paketten, çorba detoksuna, meyve ve sebze sularından, diyetisyen paketine kadar bir hafta boyunca her gün farklı bir paketle beslendim ve deneyimlerimi paylaştım.
Bu videomda bir hafta boyunca birbirinden farklı diyet ve sağlıklı beslenme paket servislerini denedim. Vegan paketten, çorba detoksuna, meyve ve sebze sularından, diyetisyen paketine kadar bir hafta boyunca her gün farklı bir paketle beslendim ve deneyimlerimi paylaştım. Acaba bu diyet paketi ve diyet programı'ndan hangisi daha çok size göre???Umarım faydalı bulur ve keyifle izlersiniz????
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Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 07:08 Kaynak: Youtube
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