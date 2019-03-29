Diyet Paketlerini Denedim! ????

Bu videomda bir hafta boyunca birbirinden farklı diyet ve sağlıklı beslenme paket servislerini denedim. Vegan paketten, çorba detoksuna, meyve ve sebze sularından, diyetisyen paketine kadar bir hafta boyunca her gün farklı bir paketle beslendim ve deneyimlerimi paylaştım.

Bu videomda bir hafta boyunca birbirinden farklı diyet ve sağlıklı beslenme paket servislerini denedim. Vegan paketten, çorba detoksuna, meyve ve sebze sularından, diyetisyen paketine kadar bir hafta boyunca her gün farklı bir paketle beslendim ve deneyimlerimi paylaştım. Acaba bu diyet paketi ve diyet programı'ndan hangisi daha çok size göre???Umarım faydalı bulur ve keyifle izlersiniz????

Son Dakika » Genel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: Youtube

Köşe Yazarı Ayşe Özyılmazel, Şeyma Subaşı'nın "Kadınlar Zayıftır" Paylaşımına Tepki Gösterdi

Bakan Pakdemirli'nin Konuşması Sırasında 'Ben PKK'lıyım' Diyen Vatandaş: 10 Yıldır AK Partiliyim, Tepki Göstermek İstedim

Sokak Ortasında Çırılçıplak Dolaşan Vatandaş Görenleri Şaşkına Çevirdi