Diyet Uzmanı Demirçelik, oruç tutmanın faydalarını anlattı - Son Dakika
Son Dakika Sağlık Diyet Uzmanı Demirçelik, oruç tutmanın faydalarını anlattı - Son Dakika

Diyet Uzmanı Demirçelik, oruç tutmanın faydalarını anlattı

6 saat önce

Onbir ayın sultanı Ramazan ayı başladı.

Diyet Uzmanı Demirçelik, oruç tutmanın faydalarını anlattı, System.String[]

Onbir ayın sultanı Ramazan ayı başladı. Eyüpsultan Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü Beslenme ve Diyet uzmanı Şeyda Demirçelik de oruç tutmanın insan sağlığına faydalarını anlattı.

Eyüpsultan Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü Beslenme ve Diyet uzmanı Şeyda Demirçelik, "Dengeli bir beslenme örüntüsü, düzenli uyku ile vücudumuz Ramazan ayında zararlı fazlalıklarından arınarak kendini yeniler. Düzenli bir beslenme alışkanlığı kazanabilmemiz için bir fırsat doğar. Ramazan ayını ruhen ve bedenen arınma yani bir detoks ayı olarak da düşünebiliriz. Sağlıklı ve dengeli beslenerek orucun sağlığımız üzerindeki faydalı etkilerinden yararlanıldığı bir Ramazan ayı diliyorum" dedi

Eyüpsultan Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü Beslenme ve Diyet uzmanı Şeyda Demirçelik oruç tutmanın insan sağlığına faydalarını ise şöyle sıraladı: "Metabolizma, gün içerisinde tüketilen gıdaları hazmetmekle uğraştığı için vücudumuzun savunma ve bağışıklık sistemi zayıflar. Oruç sırasında sindirime ayrılan zaman azaldığı için, iftar ve sahurda dengeli ve sağlıklı beslenmeyle mide ve bağırsaklar bu süreçte dinlenerek kendini yeniler. Özellikle durmaksızın çalışan karaciğerin dinlenmesine olanak sağlayan oruç, kan içerisinde yer alan akyuvarların da performansıyla vücudumuzdaki her organı ayrı ayrı dinlendirir ve hastalıklara karşı direnç sağlar.

HÜCRELERİ ONARIR

Oruç tuttuğunuzda, vücuttaki hücreler otofaji adı verilen hücresel bir işlemi başlatır. Bu işlem, hücrelerin parçalanması ve zaman içerisinde hücrelerde oluşan ölü ya da işlevsiz proteinlerin atılmasını sağlar. Otofaji oranının artması kanser ve alzheimer gibi hastalıklara yakalanma riskini azaltır.

TİP 2 DİYABET RİSKİNİ DÜŞÜREREK İNSÜLİN DİRENCİNİ AZALTIR

Düzensiz, sağlıksız beslenme ve hareket azlığındaki artış neticesinde Tip 2 diyabet son yıllarda önemli derecede yaygın hale gelmiştir. Yüksek kan şekeri seviyeleri insülin direncinin artmasına sebep olur. Sağlıklı beslenme kuralları ile tutulan oruç, kan şekeri seviyelerinde önemli miktarda azalmaya yardımcı olurken dolayısıyla insülin direncinde de azalmaya sebep olur.Oruç ile ilgili bir diğer yapılan araştırmada diyabetin en önemli komplikasyonlarından biri olan böbrek hasarına karşı koruduğunu da ortaya çıkarmıştır. Bu da gösteriyor ki oruç, tip 2 diyabetine yakalanma riski yüksek insanlar için koruyucudur.

OKSİDATİF STRES VE İNFLAMASYONU (İLTİHAP) AZALTIR

Oksidatif stres, yaşlanmanın yanında daha pek çok kronik hastalığa (diyabet, obezite, kanser vb.) neden olan durumlardan biridir. Yapılan araştırmalar oruç tutmanın vücudun oksidatif strese karşı direncini arttırdığını ortaya çıkarmıştır. Ayrıca, uzun süreli açlığın inflamatuvar belirteçleri azaltarak  birçok yaygın hastalığın ana nedeni olan iltihaplara karşı korunmayı sağladığını göstermiştir.

KALP SAĞLIĞINI KORUR

Günümüzün en yaygın rahatsızlıklardan olan kalp hastalığı önemli bir problem teşkil etmektedir. Sağlıksız beslenme, hareket azlığı gibi çeşitli faktörler kalp hastalığı riskinin artmasını sağlar.Oruç, kalp sağlığını destekleyen faktörlerden iyi kolesterol olarak bilinen HDL kolesterolü arttırırken, kötü kolesterol olan LDL ve trigliserid oranlarında düşüşe yardımcı olmaktadır. Yapılan bir araştırmada orucun yağ ve şeker metabolizmasında rol alan ve kalp hastalıkları ve kalp krizine karşı koruyan bir hormon olan Adiponektin'in seviyesini arttırdığı sonucuna ulaşılmıştır.

KANSERİ ÖNLEMEYE YARDIMCI OLUR

Kanser hastalığı, kontrolsüz hücre büyümesi ile karakterize olmuş bir hastalıktır. Oruçlu kişide organizma kendini kontrol etmeye vakit bulur ve böylelikle kanser hücrelerinin oluşumunu başından engellemiş olur. Aynı zamanda kanser tedavisi için uygulanan kemoterapi sırasında ortaya çıkan çeşitli yan etkileri azaltması da orucun faydaları arasında yer alır.

ZİHİNSEL FONKSİYONLARI ARTTIRIR

Ramazan ayında oruç tutarken uzaklaştığımız fiziksel istekler, beynimizin yapılan işlere yoğunlaşmasını sağlar. Gereksiz metabolik aktivitelerle uğraşmayan vücut, algılama ve öğrenmeye odaklanarak hafızamızın daha iyi çalışmasına katkıda bulunur.Açlık, beyin sağlığı için önemli olduğu saptanan çeşitli metabolik özellikleri iyileştirir. Yapılan çalışmalarda beyin fonksiyonları için faydalı olabilecek yeni sinir hücrelerinin büyümesini arttırabileceğini göstermiştir.Aynı zamanda yetersizliği halinde depresyon ve farklı beyin problemlerine yol açabilen nörotrofik faktör denilen beyin hormonu seviyelerinin artmasına da yardımcı olmaktadır.

ALZHEİMER HASTALIĞINI ÖNLER

Alzheimer hastalığı, çoğunlukla ileri yaştaki insanlar arasında görülen çok yaygın bir nörodejeneratif hastalıktır. Bu hastalığın kesin olarak bir tedavisi yoktur. Bu nedenle ilk etapta ortaya çıkmasını önlemek büyük önem taşır. Yapılan bir araştırma, orucun Alzheimer ve Parkinson hastalığının oluşumunu geciktirebileceğini ya da ciddiyetini azaltabileceğini ortaya çıkarmıştır."


Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.04.2020 03:45 Kaynak: DHA

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