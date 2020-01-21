Diyet ve sporla 60 kilo verdi - Son Dakika

Bitlis'te yaşayan 26 yaşındaki Serap Aydın, spor ve diyet yaparak 1,5 yıl içinde 120 kilodan 60 kiloya indi.

13 yaşındayken kolunun kırılması nedeniyle 2 ay yatakta kalan ve hareketsizlikten 50 kilo alan Aydın, zamanla 120 kiloya ulaştı.

Kilosu nedeniyle hayatını sürdürmekte zorlanan, sağlık sorunları yaşayan Serap Aydın, insanlardan da uzak durmaya çalıştı.

Çevresindekilerin alaycı tavırlarından kurtulmak isteyen Aydın, diyet yapmaya karar verdi.

Diyetisyenden yardım alan Aydın, Bitlis Belediyesinin kadınlar için açtığı merkezde de spor yapmaya başladı. Diyetisyenin verdiği beslenme programın uyan ve düzenli spor yapan Aydın, 1,5 yılda kilolarının yarısını vermeyi başararak, 60 kiloya indi.

"Kilomdan dolayı kötü zamanlar geçirdim"

Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1,5 yıl önce 56 bedene kadar çıktığını, hayatını sürdürmekte zorlandığını söyledi.

Kolundan ameliyat olduktan sonra 50 kilo aldığını ifade eden Aydın, yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Dışarı çıktığımda insanlar bana 'Çok kilolusun' diyorlardı. Acıyan gözlerle bakıyorlardı. Kilomdan dolayı kötü zamanlar geçirdim. Daha sonra zayıflamaya karar verdim. Ailemde genetik kalp ve şeker hastalığı var. Kilomdan korktuğum için doktorlara başvurdum. Bana ameliyatla midemi küçültmeleri gerektiğini söylediler. Ameliyattan korktuğum için eve döndüm ve sporla zayıflamaya karar verdim. Belediyenin açtığı kurslara katıldım. Her sabah uyandığımda yürüyüş yaptım, ip atladım, yemeklerime dikkat ettim ve istediğim kiloya ulaştım."

Kendine öz güveninin arttığını, rahatlıkla gezmeye başladığını aktaran Aydın, şunları kaydetti:

"Zamanla ve sağlıklı şekilde kilo verdiğim için sporu belli aralıklarla bıraksam bile geri almıyorum. Kilolu kim olursa olsun sporla ve sağlıklı beslenerek bunu başaracağına inanıyorum. Artık akşamları yemeklerime dikkat ediyorum. İnsanların bana bakış açısı değişti. Rahatlıkla insan içine çıkıyor, gezmelere gidiyor, alışveriş yapıyorum. Kilo vermeden önce sürekli hastaydım. Kilolarla birlikte hastalıklarım da gitti. Bana destek veren spor hocama, diyetisyen ve kurs imkanı sağlayan belediyeye çok teşekkür ederim."

"Kilosuyla beraber hayatı da değişti"

Spor eğitmeni Aysun Kurtkan da Bitlis Belediyesi bünyesinde açılan spor kursundan yararlanan 60 kadının, servislerle evden alınarak merkeze getirildiğini belirtti.

Kursa katılarak kilolarından kurtulan kadınlardan birinin de Serap Aydın olduğunu belirten Kurtkan, "Serap hanım 120 kiloyla kursa başladı. Doktorlara yaptırdığı tahlil sonuçlarını bize getirdi, diyetisyenimizle ona beslenme ve spor programı hazırladık. Büyük azimle 1,5 yılda 60 kilo verdi. Büyük bir işi başardı. Bu kadar zamanda bu kiloyu vermek çok zor. Zayıfladıktan sonra sosyalleşmeye ve daha girişken olmaya başladı. Kilosuyla beraber hayatı da değişti. Her zaman 'Reçeteyi bırak spora başla' diyoruz. Türkiye'de obezite oranı yüksek. Burada bununla mücadele ediyoruz. Serap'la birlikte 30 kadın böyle zayıfladı ve hastalıklarından kurtuldu."

"Zayıflama sporun yanında disiplinli beslenmeyle mümkün"

Diyetisyen Gizem Urgan da merkeze gelen kadınlara uygun diyet programları hazırlayarak zayıflamalarına destek olmaya çalıştığını ifade etti.

Zayıflamanın, sporun yanında disiplinli beslenmeyle mümkün olduğuna inandığını vurgulayan Urgan, "Obezite dünyada ölümlerin en çok olduğu ikinci hastalık. Bunu sadece sporla değil, düzenli beslenmeyle yenebiliriz. Serap da bize geldiğinde beden kitlelerine ve yağ oranlarına baktım. Obezite grubunda bir kursiyerimizdi. Yaptığımız diyet programları ve spor hocasının desteğiyle 60 kilo verdi. Bunu ameliyatsız yapabilmek çok nadir oluyor. Bunu sporla ve düzenli beslenerek yaptığı için geri kilo alması biraz daha zor. Şu an doğal ve güzel bir şekilde hayatına devam ediyor." dedi.