"Diyet ve stres akne oluşumuna etki edebiliyor" - Son Dakika

"Diyet ve stres akne oluşumuna etki edebiliyor"

16.04.2021 12:21

Medicana Avcılar Hastanesi Dermatoloji Uzmanı, Uzm. Dr. Behram Danış, "Türk toplumunda, ergenlik döneminde sık görülse de hem kadında hem erkekte, her yaşta görülen bir hastalıktır.

Medicana Avcılar Hastanesi Dermatoloji Uzmanı, Uzm. Dr. Behram Danış, "Türk toplumunda, ergenlik döneminde sık görülse de hem kadında hem erkekte, her yaşta görülen bir hastalıktır. Gençlerde daha sık görülüyor. Genellikle ergenliğin ilk belirtisi olarak ortaya çıktığından halk arasında "ergenlik sivilcesi " olarak isimlendirilir. Sıklıkla yüz olmak üzere derinin yağlı bölgelerine sırt, göğüs, omuz ve kol üst bölgelere yerleşir. Akne oluşumunda sadece tek bir faktör etkili değildir. Genetik yatkınlık, hormonlar, propionibacterium acnes isimli bakteri önemli rol oynar. Artan yağ salgısı, kıl folikülündeki keratinositlerin aşırı çoğalması ve propionibacterium acnes ile bakteriyel kolonizasyon akne hastalığının temel nedenidir" ifadelerini kullandı.

Sigara kullanımı, diyet, stres gibi diğer birçok faktörün de etkili olduğunu belirten Danış sözlerine şöyle devam etti: "Vücutta sex hormonu olarak adlandırılan androjen hormonu üretimi 11-14 yaş aralığında en üst seviyeye ulaştığında akne artmaktadır. Aşırı üretilen yağ, kıl folikülünün içinde birikir ve folikülün tıkanma ve komedonlara neden olma ihtimali artar. Etiyolojide rol alan bakteri propionibacterium acnes, sebumla beslenir ve aknesi olsun olmasın herkesin cildinde normalde bulunur. Yağ bezi kanalı tıkanıp ve içi yağ ile dolduğunda bu bakterilerin üremesi için uygun ortam oluşur."

"YAĞLI GIDALARDAN UZAK DURULMALI"

Bazen siyah noktalar şeklinde hafif şiddetli akne görüldüğünü belirten Behram Danış, "Yapılan bazı bilimsel çalışmalarda akne ile yediğimiz gıdalar arasında direkt bir bağlantı bulunamamıştır. Ancak son yıllarda yapılan çalışmalarda yüksek glisemik indeksi olan gıdalarla aknenin tetiklendiği belirtilmektedir. Bu çalışmalara göre insülindeki yükseklik polikistik over hastalığı olanlarda hem hormonları etkileyerek hem de sebum salgılayan hücreleri büyüterek akneyi etkilemektedir. Bu yüzden bu tür gıdaların aşırı miktarda alınması ve tek yönlü olarak kullanılması önerilmemektedir. Yağlı yiyeceklerin tüketimi sebum (yağ salgısı) artırır. Adet döneminde hormon miktarı değiştiğinden, sivilceler çoğalabilir. Ayrıca var olan bir sivilceyi sıkmak, durumu daha da kötüleştirir. Hem cilde zarar verir hem de sivilcelerin artmasına neden olur" şeklinde konuştu.

Diyet ve stres akne oluşumuna etki edebiliyor

Avcılar, Diyet, Türk, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Sağlık 'Diyet ve stres akne oluşumuna etki edebiliyor' - Son Dakika


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