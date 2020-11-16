Diyet yapmadan verilen kilolar kanser belirtisi olabiliyor - Son Dakika

Diyet yapmadan verilen kilolar kanser belirtisi olabiliyor

16.11.2020 10:37
Diyet yapmadan verilen kilolar kanser belirtisi olabiliyor, System.String[]

Kolon ve mide kanseri gibi kanserler sinsi ilerleyerek, uzun zaman hiçbir belirti vermeyebiliyor.

Kolon ve mide kanseri gibi kanserler sinsi ilerleyerek, uzun zaman hiçbir belirti vermeyebiliyor. Gastroenteroloji Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Süleyman Orman 'alarm semptomları' olarak bilinen, aşırı iştahsızlık, diyet yapmadan istem dışı kilo kaybı, ağızdan ya da makattan kan gelmesi gibi belirtilere karşı dikkatli olunması gerektiğini söyleyerek; bunlar görüldüğünde hemen doktora başvurulmasının önemini vurguladı.

Ülkemizde en sık görülen kanserlerden birinin mide kanseri olduğunu ifade eden Doç. Dr. Süleyman Orman "Ülkemizde her yıl yaklaşık 10 bin mide ilişkili kanser görülüyor. Tedavisinde, endoskopik, laparoskopik ve kapalı cerrahiler uygulanıyor" dedi.

ORGAN KORUMAYA YÖNELİK CERRAHİLERİN SIKLIĞI ARTIYOR

Açık cerrahide yapılabilen işlemlerin aynısı, laparoskopik cerrahide de yapılabiliyor diyen Doç. Dr. Süleyman Orman "Kapalı cerrahilerde, hastanede daha kısa kalınması, hastanın ağrısının daha az olması gibi hasta dostu unsurlar bulunuyor. Laparoskopik cerrahinin ardından hasta sosyal yaşantılarına daha hızlı dönebiliyor. Eğer kanser erken evredeyse, daha bölgesel ameliyatlarla organı koruyabiliyoruz" diye konuştu.

İKİNCİ VE ÜÇÜNCÜ EVRE MİDE KANSERİNDE 5 YILLIK SAĞ KALIM YÜZDE 70'LERE ÇIKTI

Gastrointestinal kanserlerin ilk üç evresinde laparoskopik cerrahi yönteminin kullanılabildiğini söyleyen Yeditepe Üniversitesi Koşuyolu Hastanesi Gastroenteroloji Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Süleyman Orman "Ancak tümörler erken dönemde saptandığında çok etkin tedaviler mevcut. Mide kanseri çok erken evredeyken bile endoskopiyle tespit edilebiliyor. Bu nedenle tedbir olarak düzenli endoskopi ve kolonoskopileri aksatmamak gerekiyor. Tabii ki ileri evre hastalarda da yüz güldürücü sonuçlar alabiliyoruz. İkinci ve üçüncü evredeki mide kanseri hastalarının, onkolojik cerrahisinin ileri dönem istatistiklerine baktığımızda, 5 yıllık sağ kalım yüzde 70'lere çıktı. Ülkemizde bu konuda eksiksiz bir şekilde hizmet verilebiliyor. Ancak unutulmamalı ki, mide kanserinde ameliyat sonrası takipler de çok önemli" ifadelerini kullandı.


Diyet yapmadan verilen kilolar kanser belirtisi olabiliyor

Gastroenteroloji bölümü, Mide Kanseri, Kanser, Diyet, Sağlık, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık Diyet yapmadan verilen kilolar kanser belirtisi olabiliyor - Son Dakika


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