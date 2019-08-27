Diyet yapmakta zorlananlar için alternatif bir yöntem!

Son dönemde sıkça adını duymaya başladığımız mide botoksu yöntemi, özellikle diyet yapmakta zorlanan, sürekli açlık krizleri ile diyeti sonlandıran, fazla kilo ve obeziteye bağlı sağlık sorunları sebebiyle kilo vermede başarısız olan kişilerde son derece etkili sonuçlar veriyor.

Günümüzde estetikte, migren ve birtakım nörolojik hastalıkların tedavisinde kullanılan botoks, artık kilo vermeye yardımcı etkisiyle de adından söz ettiriyor. Ameliyatsız, endoskopik olarak uygulanan bir tedavi yöntemi olan mide botoksu, midenin belirli noktalarına botoks maddesi (botolinum toxin) enjekte edilerek açlık ve iştah üzerinde etkili olan sinir ve kaslarını geçici süre etkisiz hale getirilmesi esasına dayanıyor. DoktorTakvimi.com uzmanlarından Op. Dr. İsmail Özsan, mide botoksunun vücut kitle indeksi ameliyata uygun olmayan veya ameliyat olmaktan kaçınan kişiler için alternatif bir yöntem olduğuna dikkat çekiyor. Mide botoksunun Norveç, Kore, ABD ve Türkiye'de yaygın olarak kullanıldığını anlatan Op. Dr. Özsan, bu uygulamanın herhangi bir riski ve yan etkisi bulunmadığının da altını çiziyor.

DİYET YAPMAYI KOLAYLAŞTIRIYOR

Mide botoksunun başarı oranı yüksek ve güvenilir bir tedavi yöntemi olduğunu ifade eden DoktorTakvimi.com uzmanlarından Op. Dr. İsmail Özsan, sözlerini şöyle sürdürüyor: "Botoks, "Clostridium botulinum" isimli bakteriden elde edilen ve enjeksiyon yoluyla vücuda uygulanan tıbbi bir proteindir. Bu protein, uygulandığı bölgenin sinirlerindeki elektriksel akımı durdurur ve bu sayede 4-6 ay süreyle kasların kasılmasını önlüyor. Bu yöntemde de midenin belirli noktalarına botoks enjekte ediliyor. Mide botoksu diyet yapmayı kolaylaştırdığı için özellikle diyet yapmakta zorlanan, sürekli açlık krizleri ile diyeti sonlandıran, fazla kilo ve obeziteye bağlı sağlık sorunları sebebiyle kilo vermede başarısız olan kişilerde etkili bir tedavi yöntemi. Bu yöntem kas ve sinir hastalığı, endoskopik mide incelemesinin ardından ülser gibi işleme engel bir hastalığı bulunmayan kişilere rahatlıkla uygulanabiliyor."

UYGULAMA 15 DAKİKA SÜRÜYOR

Mide botoksunun endoskopi uygulaması eşliğinde gerçekleştiğini belirten Op. Dr. Özsan, işlemin ortalama 15-20 dakika süren bu işlemi şöyle özetliyor: "İşlem öncesi hastanın damar yolundan verilen ilaçlarla rahatlaması ve uyuması sağlanır. Ucunda kamera bulunan endoskopi cihazı ağız yoluyla mideye ulaştırılarak inceleme yapıldıktan sonra midenin belirli bölgelerine botilinum toksin enjekte edilir. Uygulamanın ardından hasta 30 dakika dinlendirilir ve günlük yaşantısına devam edebilir. Bu yöntem ile mide kaslarının kasılması sınırlandırılır, mide boşalma süresi gecikir. Midenin açlık hormonun salgılandığı bölümlerine de uygulandığı için açlık hissinde azalma ve tokluk süresinin 12 saate kadar uzaması hedeflenerek kilo kaybı sağlanır."

YETERSİZ UYGULAMA BAŞARI ORANINI DÜŞÜRÜYOR

Op. Dr. İsmail Özsan, işlemin 15 dakika sürmesi, ameliyat gibi ön hazırlık gerektirmemesi, hemen normal hayata devam edilebilmesi, yan etkisinin olmaması, açlık hissinin büyük oranda azalması ve daha az yiyerek doygunluk hissine ulaşılmasının mide botoksunu tercih edenlerin sayısını artırdığını ifade ediyor. Mide botoksu uygulamasında iki önemli kriter bulunduğunu hatırlatan DoktorTakvimi.com uzmanlarından Op. Dr. İsmail Özsan, bu kriterleri özetliyor: "Birincisi botoksun midede uygulandığı alan… Botoksun geniş bir alana uygulanması ayrıca mide de ghrelin hormone salgılanan bölüme de enjekte edilerek açlık hissinin büyük oranda düşürülmesi ilk önemli kriterdir. Ardından ise enjeksiyon miktarı geliyor. Mideye estetikte uygulanan botoksa oranla 10 katı kadar fazla uygulama yapılıyor. Yetersiz uygulama yapıldığında başarı oranı düşüyor. Uygun teknik ve yeterli dozda yapılan işlemle garanti olmamakla birlikte 25 kiloya kadar kilo vermek mümkün. Mide balonunda da olduğu gibi işlem doğru kişiye uygulandığında ve diyet programıyla desteklendiğinde başarılı sonuçlar alınıyor. Eğer kişi diyet programıyla desteklenen 6 ayın sonunda kilo vermiş ama ideal kilosuna ulaşamamışsa kilo kaybının devam etmesini desteklemek için botoks uygulaması tekrarlanabiliyor."