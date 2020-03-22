Diyetisyen Akay'dan korona virüse karşı bağışıklık sistemine faydalı öneriler - Son Dakika
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Diyetisyen Akay'dan korona virüse karşı bağışıklık sistemine faydalı öneriler

6 saat önce

Beslenme ve Diyet Uzmanı Elanur Yılmaz Akay, "Korona virüse karşı bağışıklığımızı yüksek tutmak gerekiyor" dedi.

Diyetisyen Akay'dan korona virüse karşı bağışıklık sistemine faydalı öneriler, System.String[]

Beslenme ve Diyet Uzmanı Elanur Yılmaz Akay, "Korona virüse karşı bağışıklığımızı yüksek tutmak gerekiyor" dedi.


Türkiye'de korona virüsü vakalarının görülmeye başlamasının ardından insanlar bağışıklık sistemlerini güçlendirmek için çeşitli yollar arıyor. Büyük Anadolu Hastaneleri Beslenme ve Diyet Uzmanı Elanur Yılmaz Akay, bağışıklık sistemini güçlendirmek için araştırmalar yapan vatandaşlara önemli bilgiler vererek önerilerde bulundu.


Beslenme ve Diyet Uzmanı Elanur Yılmaz Akay, "Bağışıklık sistemini bu dönemlerde güçlendirmek bizim için önem taşımaktadır. Çünkü korona virüsüne karşı bağışıklığımızı yüksek tutmak gerekiyor ki bu süreci kolaylıkla atlatabilelim. Bağışıklık sistemini güçlendirmede beslenme oldukça önemlidir. Özellikle portakal, mandalina, kivi, greyfurt gibi c vitamini yüksek besinler tüketebilirsiniz. Eğer ilaç kullanıyorsanız ya da kronik bir rahatsızlığınız bulunuyorsa greyfurt tüketimini kesinlikle önermiyoruz. Sebzelerde ise koyu yapraklı sebzelerin c vitamini yüksek olup maydanoz, dereotu, roka, nane ıspanak ve pazı gibi besinleri beslenme programımızın içine eklemeliyiz. Her gün bir kase çorba içmeye gayret göstermemiz gerekmektedir. Kelle paça, işkembe, tarhana tavuk suyu, gibi çorbalar bağışıklık sistemini yükseltmede önemli rol oynamaktadır. Ancak kolesterol ya da kalp damar yağlanmanız varsa kelle paça ve işkembe tüketmek yerine tavuk suyu ya da tarhanadan yardım alın" diye konuştu.


Baharatların önemine de değinen Elanur Yılmaz Akay, "Yine diğer bir başlığımız baharatlar olup zencefil ve zerdeçal oldukça etkili baharatlardır. Zerdeçal içerisindeki curcumin maddesinin bağışıklık sistemini güçlendirici etkisi, yapılan çalışmalarla da kanıtlanmıştır. Ancak curcuminin etkinlik sağlaması için mutlaka zeytin yağı ve karabiberle etkileşime geçmesi gerekmektedir. Bunun biyo yararlanımını daha da güçlendirmektedir. Yemek yaparken soğanı yağ ile öldürdükten sonra zerdeçal ve karabiber eklemesi yapabilir ya da yoğurt içine ekleyebilirsiniz. Zencefile gelecek olursak, sularınıza katarak tüketebilir ya da çay olarak demleyebilirsiniz. Yalnız çaylarınızı lütfen kaynatmak yerine demleme olarak içiniz. Baharatlardan bahsederken kırmızı biber, pul biber de bağışıklık sisteminizi olumlu yönde etkilemektedir. Bu nedenle her yemekte belirli oranda eklemenizde fayda vardır" şeklinde konuştu.


Sirke ve probiyotiklerden de bahseden Akay, "Sirke oldukça önemli bir antiseptiktir. Salatalarınıza, yemeklerinize ekleyerek tüketebilirsiniz. Eğer mide rahatsızlığınız yoksa günde 1 bardak suya 1 yemek kaşığı katarak tüketebilirsiniz. Sirkelerde elma ve alıç antiseptiği en yüksek olan sirkeler arasındadır. Ayrıca sirkeyi ev içi temizlikte de kullanabileceğinizi unutmayın. Böylece kimyasal temizlik ürünlerinin uygulaması sırasında gerçekleştirilen solumanın vücuda olan zararını azaltmış olursunuz. Bunlar dışında bal tüketimi oldukça önem arz etmektedir. Bal bağışıklık sistemimizi yükseltecek en etkili besinler arasında yer almaktadır. Ballardan ise kestane balı ve çam balı en etkilileri olan türleridir. Bal tüketiminde dikkat edilmesi gereken unsur ise eğer alerjiniz varsa ya da 1 yaş altı küçük çocuksa kesinlikle önermiyoruz. Beta karoten dediğimiz özellikle a vitamini, barındıran, havuç, gibi ürünlerin içerisinde bulunmaktadır. Yoğurt, turşu suyu ve şalgam gibi besinler tüketebilirsiniz. Tüm bunların yanında her gün en az üç litre su tüketmeyi çalışmayı unutmayın" ifadelerini kullandı. - SAMSUN

Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 02:56 Kaynak: İHA

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