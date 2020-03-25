Diyetisyen Atmaca'dan koronavirüse karşı beslenmede 14 altın kural - Son Dakika
Son Dakika Sağlık Diyetisyen Atmaca'dan koronavirüse karşı beslenmede 14 altın kural - Son Dakika

Diyetisyen Atmaca'dan koronavirüse karşı beslenmede 14 altın kural

6 saat önce

UZMAN Diyetisyen Büşra Atmaca, dünyayı etkisi altına alan koronavirüsten korunmak için doğru beslenmenin 14 altın kuralı olduğunu belirterek, "Virüs toplum sağlığı açısından tehlikeli olma özelliğini kaybedene kadar hijyen kurallarına azami özen gösterilmeli, mecbur kalmadıkça evlerden çıkılmamalı.

Diyetisyen Atmaca'dan koronavirüse karşı beslenmede 14 altın kural, System.String[]

UZMAN Diyetisyen Büşra Atmaca, dünyayı etkisi altına alan koronavirüsten korunmak için doğru beslenmenin 14 altın kuralı olduğunu belirterek, "Virüs toplum sağlığı açısından tehlikeli olma özelliğini kaybedene kadar hijyen kurallarına azami özen gösterilmeli, mecbur kalmadıkça evlerden çıkılmamalı. Bir süre böyle yaşamak sanırım tercihten öte bir zorunluluk olarak kabul edilmeli" dedi.

Virüsten korunmak için herkesin tedbirlere uyması gerektiğini belirten Uzman Diyetisyen Büşra Atmaca, "Hepinizin malumu Koronavirüs (Kovid-19) adlı bir virüs dünyada neredeyse yaşamı durma noktasına getirdi. Ülkemizde de virüsün bulaştığı insan sayısının her geçen gün artması ve yaşanan ölümler nedeniyle toplum iyice tedirgin olmuş durumda. Paniğe kapılmadan titizlikle koruyucu tedbirlere harfiyen uymak kişisel sağlığımızı koruma adına çok önemli ama aynı zamanda da bir vatandaşlık görevi. Virüs toplum sağlığı açısından tehlikeli olma özelliğini kaybedene kadar hijyen kurallarına azami özen gösterilmeli, mecbur kalmadıkça evlerden çıkılmamalı. Bir süre böyle yaşamak sanırım tercihten öte bir zorunluluk olarak kabul edilmeli" dedi.

14 ALTIN KURAL

Virüsten korunmak için nasıl beslenilmesi gerektiği hakkında da bilgi veren Büşra Atmaca, "Beslenme, hayatımızın her aşamasında sağlığımızı koruyan ve yaşam kalitemizi yükselten önemli bir unsur. Bağışıklığın yani bağırsak sisteminin sağlıklı olması, vücut direncini de güçlendirecektir. Bu da bizi virüsten korumaya yardımcı olacaktır. Sağlıklı ve güçlü bir bağışıklık sistemi için 14 altın kural şunlardır:

Güne kahvaltıyla başlayın, öğün atlamayın, 3 ana 3 ara öğün tüketmeye özen gösterin. Dışardan aldığınız taze yeşil sebze ve meyveleri mutlaka sirkeli suyla yıkayın, dolaplara yerleştirin, meyveleri kabuklarını soyarak tüketin. Açıkta satılan gıdalar yerine paketli ürünler almaya özen gösterin, aldığınız ürünlerin dış ambalajını dezenfekte edilmiş bir bez yardımıyla temizleyin. Kullanmaya başladıktan sonra çapraz kontaminasyon tehlikesini önlemek için ağızlarını sıkıca kapatın. Taze sebze, meyve, baklagil, yulaf, sebze yemekleri gibi besin değeri ve lif içeriği açısından yüksek besinler tüketin. Probiyotik içeriği yüksek; ev yapımı yoğurt, kefir, tarhana ve turşu beslenme tercihleriniz arasında mutlaka olsun. Antioksidan içeriği yüksek besinler; kırmızı pancar, ıspanak, havuç, ceviz tüketmeye özen gösterin" diye konuştu.

SU TÜKETİMİ UYARISI

Şu günlerde özellikle su tüketimine de özen gösterilmesi gerektiğini vurgulayan Atmaca, "Hareketinizin kısıtlandığı bu dönemde aşırı tüketimden kaçının, evde egzersiz yapın. Uyku düzenine dikkat edin ve yeterince uyuyun. Vücut ısısını dengede tutabilmek, toksinlerin atılmasını sağlamak için günde 2,5-3 litre arası su tüketin. Kızartma, aşırı yağlı, şekerli, kola, cips, çikolata gibi yiyeceklerden uzak durun. Evde, komposto, meyve suyu, yoğurt, kek, kefir hazırlamaya çalışın, yemeklerinizi haşlama veya fırında pişirmeyi tercih edin. Aşırı kafein alımından kaçının. Günde 2 fincandan fazla bitki çayı veya kahve tüketmeyin. Günde bir adet maden suyu tüketmeye özen gösterin. Bir uzmana danışmadan takviye edici gıdalar kullanmayın. Endişe duymayın ve nefesinizi sakinleştirin, nefes egzersizleri uygulayın" ifadelerinde bulundu.


Koronavirüs, Diyetisyen, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 02:39 Kaynak: DHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Son Dakika: Okullara verilen ara 30 Nisan'a kadar uzatıldı
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs ne kadar sürecek sorularına yanıt verdi Son Dakika: Koronavirüs tedavisi gören Fatih Terim: İyiyim ve inşallah daha iyi olacağım Fenerbahçe'de koronavirüse yakalanan ismin Max Kruse olduğu iddia edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ulusa Sesleniş konuşması yaptı: Virüs bulaşmasını önlemenin tek yolu, gönüllü karantinadır Cumhurbaşkanı Erdoğan Ulusa Sesleniş konuşması yaptı: Virüs bulaşmasını önlemenin tek yolu, gönüllü karantinadır         
21:09
Yaşlı teyzenin jandarma ile diyaloğu duygulandırdı Yaşlı teyzenin jandarma ile diyaloğu duygulandırdı         
21:02
Fenerbahçe'de koronavirüse yakalanan ismin Max Kruse olduğu iddia edildi Fenerbahçe'de koronavirüse yakalanan ismin Max Kruse olduğu iddia edildi         
20:51
65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olanlar emekli maaşlarını evlerinden alabilecek 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olanlar emekli maaşlarını evlerinden alabilecek         
20:49
Son Dakika: Koronavirüs tedavisi gören Fatih Terim: İyiyim ve inşallah daha iyi olacağım Son Dakika: Koronavirüs tedavisi gören Fatih Terim: İyiyim ve inşallah daha iyi olacağım         
20:11
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Yoğun bakımda dün itibariyle 136 hasta var Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Yoğun bakımda dün itibariyle 136 hasta var         
20:10
Dünya genelinde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 20 bini aştı Dünya genelinde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 20 bini aştı         
20:10
İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 7503'e yükseldi İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 7503'e yükseldi         
20:06
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs ne kadar sürecek sorularına yanıt verdi Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs ne kadar sürecek sorularına yanıt verdi         
19:59
Son Dakika: Okullara verilen ara 30 Nisan'a kadar uzatıldı Son Dakika: Okullara verilen ara 30 Nisan'a kadar uzatıldı         
19:23
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, müjdeli haberi verdi: Taburcu olan 2, iyileşen 26 hastamız var Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, müjdeli haberi verdi: Taburcu olan 2, iyileşen 26 hastamız var         
19:12
ABD'de toplanma yasağına rağmen parti düzenleyen gençlerden en az birisi koronavirüse yakalandı ABD'de toplanma yasağına rağmen parti düzenleyen gençlerden en az birisi koronavirüse yakalandı         
19:05
ABD'de koronavirüs hastaları aşırı doz C vitamini ile tedavi ediliyor ABD'de koronavirüs hastaları aşırı doz C vitamini ile tedavi ediliyor         
19:01
Vedat Muriç ve Serdar Aziz'in test sonuçları negatif çıktı Vedat Muriç ve Serdar Aziz'in test sonuçları negatif çıktı         
18:50
Cumhurbaşkanı Erdoğan, madde madde sıraladı! İşte vatandaşa verilecek koronavirüs destekleri Cumhurbaşkanı Erdoğan, madde madde sıraladı! İşte vatandaşa verilecek koronavirüs destekleri         
18:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2020 21:18:52. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Diyetisyen Atmaca'dan koronavirüse karşı beslenmede 14 altın kural - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]