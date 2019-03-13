Diyetisyen Ferya ile 1 Kişinin Öldüğü Kazadaki Dehşet Kamerada
1 saat önce
IZMIR'IN KONAK ILCESINDE HIZLA GIDEN VE ISIK IHLALI YAPAN OTOMOBILIN, BIR BASKA OTOMOBILLE CARPISMASI SONUCU 2 KISININ YASAMINI YITIRDIGI KAZANIN DEHSET VEREN KAMERA GORUNTULERI ORTAYA CIKTI.
IZMIR'IN KONAK ILCESINDE HIZLA GIDEN VE ISIK IHLALI YAPAN OTOMOBILIN, BIR BASKA OTOMOBILLE CARPISMASI SONUCU 2 KISININ YASAMINI YITIRDIGI KAZANIN DEHSET VEREN KAMERA GORUNTULERI ORTAYA CIKTI. KAZADAN YOLDAN YURUYEN DIYETISYEN FERYA BERTAN ILE OTOMOBILDE BULUNAN 1 KISI YASAMINI YITIRMISTI. (FOTO: IZMIR, DHA
)
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Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 09:00 Kaynak: DHA
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