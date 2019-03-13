Son Dakika Haberleri: Diyetisyen Ferya ile 1 Kişinin Öldüğü Kazadaki Dehşet Kamerada

Diyetisyen Ferya ile 1 Kişinin Öldüğü Kazadaki Dehşet Kamerada

1 saat önce

IZMIR'IN KONAK ILCESINDE HIZLA GIDEN VE ISIK IHLALI YAPAN OTOMOBILIN, BIR BASKA OTOMOBILLE CARPISMASI SONUCU 2 KISININ YASAMINI YITIRDIGI KAZANIN DEHSET VEREN KAMERA GORUNTULERI ORTAYA CIKTI.

Diyetisyen Ferya ile 1 Kişinin Öldüğü Kazadaki Dehşet Kamerada, System.String[]




IZMIR'IN KONAK ILCESINDE HIZLA GIDEN VE ISIK IHLALI YAPAN OTOMOBILIN, BIR BASKA OTOMOBILLE CARPISMASI SONUCU 2 KISININ YASAMINI YITIRDIGI KAZANIN DEHSET VEREN KAMERA GORUNTULERI ORTAYA CIKTI. KAZADAN YOLDAN YURUYEN DIYETISYEN FERYA BERTAN ILE OTOMOBILDE BULUNAN 1 KISI YASAMINI YITIRMISTI. (FOTO: IZMIR, DHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 09:00 Kaynak: DHA

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