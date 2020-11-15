Diyetisyen Nazlı: "Turşu kansere karşı koruyucu etki göstermektedir" - Son Dakika

Diyetisyen Nazlı: "Turşu kansere karşı koruyucu etki göstermektedir"

KONYA - Diyetisyen Merve Sena Nazlı, turşuların kanser, soğuk algınlığı ve gribe karşı koruyucu etki gösterdiğini söyledi.

Medicana Konya Hastanesi Diyetisyeni Merve Sena Nazlı, besinlerin korunması amacıyla kullanılan en eski yöntemlerden biri olan turşunun sağlık açısından oldukça faydalı olduğunu söyledi. Turşunun içerdiği meyve ve sebzelerden kaynaklı yüksek vitamin ve mineral içeriğe sahip olduğu için soğuk algınlığı ve gribe karşı koruyucu etkisi olduğunu anlatan Nazlı, "Fermente bir gıda olan turşu, probiyotik içerikten kaynaklı da bağırsak floramızı olumlu yönde etkilemeye yardımcı olacaktır. Bağırsaklarımız açısından yararlı olan dost bakterileri yüksek miktarda içerdiği için bağırsaklarımızın güçlü tutulmasına yardımcı olacak. Güçlü bir bağırsak da aynı şekilde güçlü bir bağışıklık sistemi anlamına gelmektedir bizim açımızdan. A vitamini içerdiği için göz sağlığı açısından oldukça önemli bir yere sahiptir. Aynı zamanda vitamini de bağışıklık sistemini güçlendiren vitaminlerden bir tanesidir. Lif içeriği yüksek olduğu için turşu kan şekerinin hızlı bir şekilde yükselmesinin önüne geçilecektir yemeklerle beraber tüketildiği zaman" dedi.

"Kansere karşı koruyucu etki göstermektedir"

Turşunun tokluk süresini de uzattığını ifade eden Diyetisyen Nazlı, "Yapılan bazı çalışmalarda sporcuların sonrasında yaşadıkları kas kramplarını turşu suyu içerek önlenmesine olumlu etkileri olduğunu göstermektedir. Kalp rahatsızlıklarına karşı koruyucu etkisi vardır ve fermente gıda olduğu için de yüksek antioksidan içeriği sahiptir. Bu da kansere karşı koruyucu etki göstermektedir. Tabii ki burada sadece tek bir turşu çeşidi değil bunları çeşitlendirmemiz bizler açısından önemli bir yere sahiptir. Bu kadar çok faydası olan bir tüketimi ise sağlıklı bir birey de haftada iki gün bu kadar yeterli olacaktır. Ama eğer ki hipertansiyon, mide problemleri ya da böbrek rahatsızlığı varsa bu kişilerin turşudan kaçınmaları gerekiyor. Sağlıklı bir birey de olsak haftada ikiden fazla tükettiğimiz zaman böbrek rahatsızlıklarına, hipertansiyon ve mide problemlerine de yol açabilir. Bunun için dikkatli olmamız gerekiyor" diye konuştu.

"Bağışıklığımızı güçlendirmede oldukça önemli bir yere sahip"

Bulaşıcı hastalıklardan koruyan net bir besin olmadığını aktaran Nazlı, "Turşu da bulaşıcı hastalıklardan koruyabilir diyebileceğimiz bir besin değil. Ama bağışıklığımızı güçlendirmesi konusunda oldukça önemli bir yere sahip. Bulaşıcı hastalıklardan korunabilmek açısından da uzmanlarımızın önerdiği şekilde sosyal mesafe, maske kullanımı ve temizlik konusuna dikkat ederek bağışıklığımızı güçlü tutmak oldukça önemli bir yere sahip olacaktır" ifadelerini kullandı.