Son Dakika Haberleri: Diyetisyen ofisinin açılışında davetlilere sirke ve organik yiyecekler ikram etti
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Diyetisyen ofisinin açılışında davetlilere sirke ve organik yiyecekler ikram etti

3 saat önce

Erzurum'un genç diyetisyenlerinden Elif Hilal Özden'in ofisinin açılışı görkemli bir şekilde yapıldı.

Diyetisyen ofisinin açılışında davetlilere sirke ve organik yiyecekler ikram etti, System.String[]
Erzurum'un genç diyetisyenlerinden Elif Hilal Özden'in ofisinin açılışı görkemli bir şekilde yapıldı. Özden, açılışa katılanlara kendi elleri ile hazırladığı sirke ve organik yiyecekleri ikram etti. Özden, danışmanları ile buluşacağı için heyecanlı olduğunu söyledi.

Merkez Yakutiye ilçesi Terminal Caddesinde ofisin açılışına Elif Hilal Özden'in yakınları, danışanları ve çok sayıda davetli katıldı. Fazla kilolarla mücadelenin yanı sıra diyet yapılmasını gerektiren rahatsızlıklar konusunda da uzman olan Özden, "Çağımızda artan hastalıkların ve özellikle obezitenin sebebi şüphesiz yanlış beslenmedir. Artık çok küçük yaşlarda başlayan obezite ve beraberinde getirdiği hastalıklardan korunmak için yapılması gereken şey sağlıklı ve dengeli beslenmedir. Yıllardır eğitimini almış olduğum beslenme alanındaki bilgi birikimimi ve tecrübelerimi paylaşabilmek adına Diyetisyen Elif Hilal Özden Beslenme ve Diyet Danışmanlık Merkezi'ni açıyorum ve Terminal Caddesinde Erzurum halkı için hizmet vermeye başlıyorum. Sağlıklı beslenmeyi öğrenmek isteyen herkesi buraya bekliyorum" diye konuştu.

Açılışta konuklara kendi elleri ile hazırladığı üzüm ve elma sirkeleri ile birbirinden lezzetli yiyecekleri ikram eden Özden, "Her gıdanın organik olanını karşılayabiliyorsanız harika, ama bu birçok insan için pek mümkün olmuyor. Eğer organik gıdaların hepsini alamıyorsanız, almanız gereken en önemli organik gruplar, bence, günlük olarak tükettiğiniz ve en yüksek pestisit kalıntılarına sahip olan şeylerdir" dedi. - ERZURUM
Diyetisyen, Yakutiye, Erzurum, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 12:32 Kaynak: İHA
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