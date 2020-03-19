Diyetisyen Öten: "Günlük tüketimimizde ev yapımı turşu, sirke, yoğurta ağırlık verebiliriz" - Son Dakika
Son Dakika Sağlık Diyetisyen Öten: 'Günlük tüketimimizde ev yapımı turşu, sirke, yoğurta ağırlık verebiliriz' - Son Dakika

Diyetisyen Öten: "Günlük tüketimimizde ev yapımı turşu, sirke, yoğurta ağırlık verebiliriz"

6 saat önce

Diyetisyen Öten: "Günlük tüketimimizde ev yapımı turşu, sirke, yoğurta ağırlık verebiliriz" Diyetisyen Beyza Vural Öten, korona virüsünden korunmak için bağışıklık sisteminin iyi olması gerektiğini belirterek, ev yapımı turşu, sirke ve yoğurt gibi yiyecekler yenilmesi gerektiğini söyledi.

Diyetisyen Öten: "Günlük tüketimimizde ev yapımı turşu, sirke, yoğurta ağırlık verebiliriz"

KONYA - Diyetisyen Beyza Vural Öten, korona virüsünden korunmak için bağışıklık sisteminin iyi olması gerektiğini belirterek, ev yapımı turşu, sirke ve yoğurt gibi yiyecekler yenilmesi gerektiğini söyledi.

Medicana Konya Hastanesi Diyetisyen Beyza Vural Öten, korona virüsün kimilerinde ağır seyredip öldürebileceğini kimilerinde ise hiç belirti vermeden ya da çok hafif atlatılıp geçilebileceğini belirtti. Belirleyici olan faktörün bizim bağışıklık sistemimiz olduğunu anlatan Beyza Vural Öten, "Bağışıklık sistemimizi kuvvetlendirmek için stresten uzak durmamız gerekiyor. Kötü beslenmek, vitamin ve mineral eksikliği oluşturacağı için uzak durmamız gerekiyor. Daha iyi ve sağlıklı beslenmemiz gerekiyor. Yeteri kadar uyumamız çok önemli. Fiziksel aktivite olabildiğince yapabilirsek iyi olur" dedi.

"Günlük tüketimimizde ev yapımı turşu, sirke, yoğurta ağırlık verebiliriz"

İyi beslenmenin mevsime uygun olarak beslenme olduğunu kaydeden Diyetisyen Beyza Vural Öten, bazı vitamin ve mineralleri yeteri kadar tüketmenin günlük ihtiyacın tamamını karşılayacağını aktardı. Önemli olanın C vitamini tüketmek olduğunun altını çizen Beyza Vural Öten, "C vitaminini meyvelerden, kividen, turunçgillerden alıyoruz, kırmızı biberden, yeşil biberden, maydanozdan da alıyoruz. Dokuların onarımı için C vitamini önemli, antioksidan vitaminlerden bir tanesi. Probiyotikler yine çok kıymetli, bağırsak floramız ne kadar zengin olursa bağışıklık sistemimiz o kadar iyi oluyor. Ev yapımı turşu, sirke, yoğurt bunlara ağırlık verebiliriz günlük tüketimimizde" ifadelerini kullandı.

Bağışıklı sistemi için D vitamini öneriliyor

D vitamini düzeyinin optimum düzeylerde olması da çok önemli olduğunu kaydeden Beyza Vural Öten, bu vitamini besinlerle karşılamanın çok zor olduğunu söyledi. D vitamininin güneşle sentezlenen bir vitamin olduğunu anlatan Öten, "Hekim önerisiyle takviye alınmasını öneriyoruz. Çinko ve selenyum da çok kıymetli iki mineral. Selenyum zaten vücudumuzda sentezlenmeyen, dışarıdan almamız gereken bir mineral. Selenyum yumurtada, balıkta bulunuyor. Buna ek kırmızı mercimek ve yeşil mercimekte bulunuyor. Selenyum yine günlük gıdalarla alınması gereken minerallerden bir tanesi. Bunun dışında zencefil, zerdeçal, karabiber gibi bazı baharatları bardakta karıştırıp çorbaya, yumurtaya yemeklere serpebiliriz. Her gün tüketmemizde sakınca yok. Bu şekilde korona virüsten korunmak için, bağışıklık sistemimizi korumak için bu vitamin, mineral ve protein tüketimine çok çok önem vermek gerekiyor" diye konuştu.

Diyetisyen Öten: Günlük tüketimimizde ev yapımı turşu, sirke, yoğurta ağırlık verebiliriz

Diyetisyen, Konya, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 09:09 Kaynak: İHA

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