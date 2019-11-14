Son Dakika Haberleri: Diyetisyen Sümeyye Aymaz'dan ailelere diyabet uyarısı
Son Dakika Güncel Diyetisyen Sümeyye Aymaz'dan ailelere diyabet uyarısı - Son Dakika

Diyetisyen Sümeyye Aymaz'dan ailelere diyabet uyarısı

6 saat önce

14 Kasım Dünya Diyabet Günü nedeniyle Bağcılar Belediyesi tarafından düzenlenen seminerde konuşan Diyetisyen Sümeyye Aymaz, "Diyabet kesinlikle bulaşıcı değil. Çevrenizde tip 1 diyabetli arkadaşınız varsa ona yardımcı olun. Çocuğunuzun diyabetli arkadaşı varsa ondan uzak tutmayın.

Diyetisyen Sümeyye Aymaz'dan ailelere diyabet uyarısı, System.String[]

14 Kasım Dünya Diyabet Günü nedeniyle Bağcılar Belediyesi tarafından düzenlenen seminerde konuşan Diyetisyen Sümeyye Aymaz, "Diyabet kesinlikle bulaşıcı değil. Çevrenizde tip 1 diyabetli arkadaşınız varsa ona yardımcı olun. Çocuğunuzun diyabetli arkadaşı varsa ondan uzak tutmayın. Onlara hasta değil diyabetli olarak hitap edin" dedi.


Diyabet farkındalığını arttırmak amacıyla 14 Kasım Dünya Diyabet Günü dolayısıyla Bağcılar Belediyesi ile Bağcılar İlçe Sağlık Müdürlüğü işbirliğiyle seminer düzenledi. Fatih İlkokulu'nda gerçekleşen ve İlçe Sağlık Müdürlüğü'nde görevli Diyetisyen Sümeyye Aymaz'ın sunum yaptığı programa veliler yoğun ilgi gösterdi. Aymaz, diyabet, şekerin vücuttaki rolü ve insülinin etkisi, diyabet tipleri, diyabetin belirtileri, risk grupları, beslenme, egzersiz, diyabetin tanısı, diyabetin ortaya çıkarttığı sağlık sorunları ve diyabetli hastalarının yaşam kalitesi gibi konularda önemli bilgiler verdi.


" Türkiye'de 7 milyon 112 bin diyabetli"


2015 yılı Sağlık Bakanlığı verilerine göre Türkiye'de 7 milyon 112 bin diyabetli olduğunu belirten Aymaz, "Bu sayının 6 milyon 95 bin 579'u Tip 2 diyabetli, 1 milyon 17 bin 43'ü ise Tip 1 diyabetli. Çocuklardaki diyabetin yüzde 95'inden fazlası tip 1 diyabettir. Tip 1 diyabette sorun insülin yapımındaki yetersizliktir. Çocuklarda diyabetin nedenlerine baktığımızda; genetik yatkınlık, bağışıklık sisteminin mikropmuş gibi vücudumuzdaki hücrelerle savaşması, enfeksiyon hastalıkları ve çevresel etmenler karşımıza çıkıyor" dedi.


Çocuklarını diyabetli çocuklardan uzak tutmaması konusunda aileleri uyaran Aymaz, şunları söyledi: "Diyabet kesinlikle bulaşıcı değil. Çevrenizde Tip 1 diyabetli arkadaşınız varsa; kendisini gizlemeden kan şekeri ölçmesine, insülin iğnesi yapmasına, yaşamını sizlerle dolu dolu yaşamasına yardımcı olun. Çocuğunuzun diyabetli arkadaşı varsa ondan uzak tutmayın. Onlara hasta değil diyabetli olarak hitap edin. Diyabetli çocuklar uygun tedaviyle normal bir yaşam sürebilirler. Yaşıtlarıyla aynı etkinlikleri yapabilirler. Spordan uzak durmak zorunda değiller. Beslenmelerini düzenleyerek bu tarz fiziksel aktivitelere katılabilirler. Diyabetle barışık yaşamak bizim elimizde olan bir durum." - İSTANBUL

Bağcılar Belediyesi, Diyetisyen, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 03:53 Kaynak: İHA
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