Diyetisyen Zünbülcan: Su oturularak içilmeli - Son Dakika

Diyetisyen Zünbülcan: Su oturularak içilmeli

DİYETİSYEN Deniz Zünbülcan, havaların ısınmasıyla birlikte oruç tutan kişilerin gün içerisinde susadığını dile getirerek, ramazan ayı boyunca vatandaşların suyu oturarak ve yavaş içerek tüketimini sağlaması gerektiğini söyledi.

Diyetisyen Deniz Zünbülcan, ramazanda doğru beslenildiği takdirde oruç tutan kişinin acıkma ve susama gibi sorunları yaşamayacağını dile getirdi. Oruç tutan kişilerin en büyük korkusunun aç ve susuz kalmak olduğunu belirten Zünbülcan, "Bu yüzden, iftarda su tüketimi bizim için çok önemli. Suyu yavaş içmek, soğuk içmemek gerekir ve mutlaka suyu oturarak içilmesi gerekiyor ki vücut bu suyu iyi bir şekilde kullanabilsin. Yoksa hızlı bir şekilde içtiğiniz su vücudunuzu terk ediyor ve kişi yüksek miktarda su içtiğini zannetse bile ertesi gün susuzluk problemi yaşayabiliyor. Aynı şekilde sahurda da su tüketimine dikkat edilmesi gerekiyor" dedi.

ÇAY VE KAHVEYLE BİRLİKTE SU TÜKETİN

Vücudun susuz kalmaması için iftar ile sahurda tüketilen çay ve kahveden sonra bir bardak da su içilmesi önerisinde bulunan Zünbülcan, "Çay ve kahvenin çok tüketilmesi kişinin ertesi gün susamasını sağlıyor. Çay ve kahve tüketildiğinde vücut susuz kalabilir. Bu yüzden vatandaş, çay ve kahveyi içtiğinde bir bardakta suyu tüketmesi gerekir. Çay ve kahvenin miktarına da dikkat edilmesi gerekiyor" diye konuştu.

ÇORBA SONRASI ARA VERİLMELİ

İftarda içilen çorba sonrasında kişilerin 10 dakika ara vermesi gerektiğini dile getiren Zünbülcan, "İftar ikiye bölünmeli ve çorbayla veya suyla başlanılan iftara 10-15 dakika mola verildikten sonra ana yemeğe geçilmelidir. Haftalık ramazan beslenmesi menüleri yapılabilir. İftar sonrasında kişi tatlı ve hamur işine yönelebiliyor. Bu durum da kişinin ertesi gün susamasına neden oluyor. Bütün gün boyunca dinlenen sindirim sistemini aniden bir yemekle yormamak gerekiyor. Öte yandan lifli gıdalar, kişinin acıkmasını önleyecek gıdalardır. Örneğin, lifli gıdalardan olan tam tahıllı ekmeği seçebilirler" dedi.

Zünbülcan, ramazan boyunca oruç tutan vatandaşların baharatlı yiyecekleri tükettiğinde susama sorunuyla karşılaşacaklarını dile getirerek, baharatlı yiyeceklerin az miktarda tüketilmesi gerektiğini söyledi.