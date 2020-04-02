Diyetisyenden evde kalanlara 'spor yapın' çağrısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Diyetisyenden evde kalanlara 'spor yapın' çağrısı - Son Dakika

Diyetisyenden evde kalanlara 'spor yapın' çağrısı

6 saat önce

Optimum Kilo Terapisti ve Alışkanlık Değiştirme Uzmanı Muhammed Şahin, korona virüs salgınından korunmak için evde kalan vatandaşları uyararak bağışıklık sisteminin güçlü tutulması için spor ve egzersiz yapmaları çağrısında bulundu.

Diyetisyenden evde kalanlara 'spor yapın' çağrısı, System.String[]

Optimum Kilo Terapisti ve Alışkanlık Değiştirme Uzmanı Muhammed Şahin, korona virüs salgınından korunmak için evde kalan vatandaşları uyararak bağışıklık sisteminin güçlü tutulması için spor ve egzersiz yapmaları çağrısında bulundu.


Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınından korunmak ve salgının dağılım hızını düşürmek için ülkeler vatandaşlarına evlerinde kalmaları çağrısında bulunmaya devam ediyor. Hastalıktan korunmak için evlerinde kalan vatandaşlara önemli bir uyarı da diyetisyenlerden geldi. Optimum Kilo Terapisti ve Alışkanlık Değiştirme Uzmanı Muhammed Şahin, evde kalmanın hareketsiz bir yaşam oluşturabileceğine dikkat çekti. Endorfin hormonunun spor ve egzersizler yaparak artabileceğini kaydeden Şahin, meditasyon ile süreci daha hızlı atlatabileceklerini söyledi.


"Spor yapmak iyi hissettirir"


Hareketsiz yaşamdan tüm kesimin olumsuz etkilenebileceğini kaydeden Şahin, "Daha hareketsiz bir yaşam, evde daha fazla abur cubur tüketimi gibi konulardan kaynaklı başta kronik hastalar olmak üzere şeker, tansiyon, kalp rahatsızlığı olanlar bundan olumsuz etkilenecek gibi görünüyoruz. Evde kalmakla sosyal mesafeyi korumak ve izolasyonla beraber hareketsiz yaşama bir davetiye çıkartıyoruz. Evde kaldığımız süre zarfında normalde harcadığımızdan 400-500 kalori daha az harcama gibi bir tablo ortaya çıkabiliyor. Buna karşılıkta tükettiğimiz abur cuburlarla 500 kalori daha fazladan aldığımızı düşünecek olursak yaklaşık 900 kalori yapar. Bundan olumsuz bir şekilde etkilenmemek için, yemekle savaşmak ve diretmek değil. Yemememiz gerektiğini hepimiz biliyoruz ama evdeyiz sıkılıyoruz neler yapacağız? Yapmamız gereken şeyler çok basit aslında başlangıçta biz neden çok fazla tüketiyoruz, ya da biz gerçekten aç mıyız, yoksa değil miyiz, bunu sorguladıktan sonra beslenme sistemini ona göre düzenleyebiliriz. Beslenmemizin beynimizde oluşturduğu hormon tablosu var, bu hormonları aslına biz başka şeylerle de yönetebiliriz. Beslenme beynimizde bizi daha iyi hissettirecek, hormonlar salgılatıyor, aynı şekilde hormonları salgılatacak başka aktiviteler de bulabiliriz. Evde spor, egzersiz yapabiliriz, online birçok videoya ulaşabiliriz. Meditasyon yaparak hormonları salgılayarak bu süreci kazası belasız atlatabilme şansımız var" dedi. - DİYARBAKIR

Çin Halk Cumhuriyeti, Muhammed Şahin, Wuhan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.04.2020 01:15 Kaynak: İHA

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