Diyetisyenden "Kovid-19 süreci"nde sağlıklı beslenme önerileri - Son Dakika
Son Dakika Sağlık Diyetisyenden 'Kovid-19 süreci'nde sağlıklı beslenme önerileri - Son Dakika

Diyetisyenden "Kovid-19 süreci"nde sağlıklı beslenme önerileri

6 saat önce

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Diyetisyeni Serap Kocaağlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında dışarı çıkamayanlara şeker, şekerli yiyecekler ve içecekler ile hamur işi ve aşırı tuz içeren ürünleri sınırlı miktarda...

Diyetisyenden

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Diyetisyeni Serap Kocaağlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında dışarı çıkamayanlara şeker, şekerli yiyecekler ve içecekler ile hamur işi ve aşırı tuz içeren ürünleri sınırlı miktarda tüketmelerini önerdi.

Kocaağlar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, vatandaşların koronavirüs tedbirleri kapsamında evlerinden çıkmadıklarını ve bu nedenle hareketsiz kaldıklarını hatırlattı.

Bu süreçte herkesin beslenmesine dikkat etmesi gerektiğini vurgulayan Kocaağlar, "Bu dönemde tüketiminin sınırlandırılması gereken yiyecek ve içecekler; şeker ve şekerli yiyecek ile içecekler, beyaz ekmek de dahil hamur işi ürünler, işlenmiş et ürünleri, aşırı tuz içeren besinlerdir. Enerji içeriği yüksek alkollü içeceklerin de vitamin, mineral emilimini olumsuz etkileyebildiği ve uyku problemlerine yol açabildiği için tüketimi mümkün olduğunca sınırlı olmalıdır." dedi.

Kocaağlar, Kovid-19'la mücadelede sosyal izolasyonun önemli olduğunu, bunu sağlayabilmek için evde iki haftalık ilaç ve gıda ihtiyacının bulundurulması gerektiğini ifade etti.

Sağlıklı beslenmenin, bağışıklık sisteminin korunmasındaki önemine işaret eden Kocaağlar, şöyle devam etti:

"Yeterli miktarlarda sebze ve meyve tüketimi yapılmalıdır. Sağlıklı yemek tabağına göre her ana öğünde tabağın bir çeyreği sebzelerden, diğer çeyreği tam tahıl ürünlerinden ve kalan yarısının eşit üç parça halinde meyvelerden, yüksek proteinli gıdalardan ve süt ürünlerinden oluşmalıdır. Sebze ve meyvelerin üzerinde virüs çoğalmamakta ama çalışanların veya alışveriş yapanların teması nedeniyle virüs bulaşabilmektedir. Bu nedenle alışverişten döndükten sonra sebze ve meyveleri 3-4 saat balkon gibi açık bir alanda sakladıktan sonra 30 dakika bol suda bekletmeli ve son olarak da akan su altında ovalayarak yıkamalıyız."

"Her gün yeterli protein almalıyız"

Kocaağlar, narenciye grubu meyvelerin tüketimine, bağışıklık sistemini destekleyici C vitamininden zengin olduğu için ağırlık verilmesi gerektiğini söyledi.

Bu dönemi, bağışıklık sistemini güçlü kılacak şekilde geçirebilmek için seçilecek gıdaların protein, lif, vitamin, mineral ve antioksidanlar bakımından zengin olması gerektiğini vurgulayan Kocaağlar, "Dayanıklı sebzelerin raf ömrünü uzatmak için yıkanmadan ve kesilmeden buzdolabında saklanmaları gerekmektedir. Bunlara ek olarak kuru meyve, kuru bamya, patlıcan, biber, domates gibi gıdaları da raf ömrü uzun, lif ve mineral kaynağı oldukları için evde bulundurmak faydalı olacaktır." diye konuştu.

Yemek pişirenlere önerilerde bulunan Kocaağlar, şunları kaydetti:

"Koronavirüsün gıdalarla bulaştığına dair bir bulgu olmasa da gıda hazırlama süreçlerinde temizliğin en üst düzeyde sağlanması, et ürünleri başta olmak üzere, pişen tüm yiyeceklerin yüksek iç sıcaklığa erişmesi yani iyi pişirilmesi oldukça önemlidir. 60 derece ve üzerinde virüs öldüğünden pişmiş yemeklerde virüslerin hayatta kalamadığını da söyleyebiliriz. Kaliteli hayvansal protein içeren yumurta ve peynir çeşitleri de uygun koşullarda saklandığında uzun süre dayanabilen gıdalardır. Hastalıklara neden olan virüse ve bakterilere karşı vücudun önemli savunma mekanizmalarından olan antikorların görevlerini yerine getirebilmeleri için her gün yeterli protein alınması gerekmektedir."

Namık Kemal Üniversitesi, Koronavirüs, Tekirdağ, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.04.2020 11:12 Kaynak: AA

Abone Ol:
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Koronavirüsü yenen Prof. Dr. Sarı'dan umutlandıran paylaşım: Hastalığın düzelebileceğinin canlı göstergesiyim
Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara: Koronavirüs aşısını ilk kez hayvanlar üzerinde denedik, olumlu sonuç aldık Mansur Yavaş: Evlere temizliğe giden kadınlarımızın yanındayız 22 yaşındaki Anadolu Efes taraftarı, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Kim Milyoner Olmak İster'de koronavirüsten dolayı joker değişikliği yapıldı Kim Milyoner Olmak İster'de koronavirüsten dolayı joker değişikliği yapıldı         
17:15
İçişleri Bakanlığı, 81 İl Valiliğine sokak hayvanları için genelge gönderdi İçişleri Bakanlığı, 81 İl Valiliğine sokak hayvanları için genelge gönderdi         
17:14
22 yaşındaki Anadolu Efes taraftarı, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti 22 yaşındaki Anadolu Efes taraftarı, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti         
17:00
İtalya'da koronavirüs hastaları sokaklarda, cenazeler koridorlarda yatıyor İtalya'da koronavirüs hastaları sokaklarda, cenazeler koridorlarda yatıyor         
16:41
İngiltere'de son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 621 kişi hayatını kaybetti İngiltere'de son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 621 kişi hayatını kaybetti         
16:32
Beşiktaş'ın cesur yengesi Türkiye'ye övgü yağdırdı Beşiktaş'ın cesur yengesi Türkiye'ye övgü yağdırdı         
16:32
Mansur Yavaş: Evlere temizliğe giden kadınlarımızın yanındayız Mansur Yavaş: Evlere temizliğe giden kadınlarımızın yanındayız         
16:29
Ödüllü Yönetmen İlker Canikligil koronavirüse yakalandı Ödüllü Yönetmen İlker Canikligil koronavirüse yakalandı         
16:14
ABD'de yaşayan Yeşilçam'ın ünlü ismi Ahu Tuğba kabusu anlattı: Paran yoksa ölüyorsun ABD'de yaşayan Yeşilçam'ın ünlü ismi Ahu Tuğba kabusu anlattı: Paran yoksa ölüyorsun         
16:13
Demet Akalın'dan, sosyal medyadaki ev hali fotoğrafına küfürlü yorum Demet Akalın'dan, sosyal medyadaki ev hali fotoğrafına küfürlü yorum         
15:48
Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara: Koronavirüs aşısını ilk kez hayvanlar üzerinde denedik, olumlu sonuç aldık Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara: Koronavirüs aşısını ilk kez hayvanlar üzerinde denedik, olumlu sonuç aldık         
15:40
Trabzon'un yengesi Katerina Provaznikova'nın bikinili fotoğrafı nefes kesti Trabzon'un yengesi Katerina Provaznikova'nın bikinili fotoğrafı nefes kesti         
15:27
Petekkaya'dan İmamoğlu'nun Instagram paylaşımına olay yorum: Defol, terbiyesiz Petekkaya'dan İmamoğlu'nun Instagram paylaşımına olay yorum: Defol, terbiyesiz         
15:07
Koronavirüsü yenen Prof. Dr. Sarı'dan umutlandıran paylaşım: Hastalığın düzelebileceğinin canlı göstergesiyim Koronavirüsü yenen Prof. Dr. Sarı'dan umutlandıran paylaşım: Hastalığın düzelebileceğinin canlı göstergesiyim         
15:02
Ahmet Nur Çebi'den Süleyman Seba paylaşımı Ahmet Nur Çebi'den Süleyman Seba paylaşımı         
14:57
Ölümler ve uyarılar kar etmedi! Ankara'da sokak ortasında Ölümler ve uyarılar kar etmedi! Ankara'da sokak ortasında "Pes" dedirten görüntü         
14:57
Beşiktaş'ta Boateng ve Lens ülkelerine gidiyor Beşiktaş'ta Boateng ve Lens ülkelerine gidiyor         
14:53
'Koronavirüsün tedavisinde en etkili ilaç' Türkiye'de üretilmeye başlandı 'Koronavirüsün tedavisinde en etkili ilaç' Türkiye'de üretilmeye başlandı         
14:47
Salgına karşı tütsü yaktıran belediye başkanı: Koronavirüsü def edecek Salgına karşı tütsü yaktıran belediye başkanı: Koronavirüsü def edecek         
14:15
Salgının vahametini ortaya koyan rapor: Türkiye'de 60 yaş altı ölümlerin oranı, dünyadakinden 9 kat fazla Salgının vahametini ortaya koyan rapor: Türkiye'de 60 yaş altı ölümlerin oranı, dünyadakinden 9 kat fazla         
14:14
Mardin'de kavga eden şahıslara sosyal mesafe kuralına uymadıkları için 15 bin lira para cezası kesildi Mardin'de kavga eden şahıslara sosyal mesafe kuralına uymadıkları için 15 bin lira para cezası kesildi         
13:59
İngilizler, Cameron Jerome için sıraya girdi İngilizler, Cameron Jerome için sıraya girdi         
13:40
Selena Gomez'den canlı yayında hayranlarını şoke eden itiraf: Bipolar olduğumu öğrendim Selena Gomez'den canlı yayında hayranlarını şoke eden itiraf: Bipolar olduğumu öğrendim         
13:24
Fatih Terim'den oyuncularına: Devletimiz güçlü, sağlığımız süper Fatih Terim'den oyuncularına: Devletimiz güçlü, sağlığımız süper         
13:12
Umreden dönen oğlundan virüs kapan Resmiye Nine, hastalığı 10 günde yendi Umreden dönen oğlundan virüs kapan Resmiye Nine, hastalığı 10 günde yendi         
12:39
Nijmegen'in borcu ertelenince Fenerbahçe rahat nefes aldı Nijmegen'in borcu ertelenince Fenerbahçe rahat nefes aldı         
12:37
Milli Eğitim Bakanlığı 23 Nisan için evden katılınacak program hazırlıyor Milli Eğitim Bakanlığı 23 Nisan için evden katılınacak program hazırlıyor         
12:28
Koronavirüs salgını günlerinde İstanbul'un barajları da alarm veriyor Koronavirüs salgını günlerinde İstanbul'un barajları da alarm veriyor         
12:18
Virüs için tarih veren profesöre Virüs için tarih veren profesöre "Aşkım" diye hitap eden İrem'den ilginç tepki         
12:06
Yıldız oyuncu önce cinsel ilişki partisi düzenledi, sonra Yıldız oyuncu önce cinsel ilişki partisi düzenledi, sonra "Evde kal" dedi         
11:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.04.2020 17:38:49. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Diyetisyenden "Kovid-19 süreci"nde sağlıklı beslenme önerileri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]