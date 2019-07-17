Son Dakika Haberleri: Diyetle ilgili bilinmeyen 15 yanlış
Son Dakika Güncel Haber

Diyetle ilgili bilinmeyen 15 yanlış

3 saat önce

Bir çok kişi fazla kilolarından kurtulmaya çalışırken diyet sırasında yaptıkları yanlışlar nedeniyle bunu başaramıyorlar.Bu yanlışlardan bazıları şunlardır ;

Diyetle ilgili bilinmeyen 15 yanlış, System.String[]

Diyetisyen Salih Gürel konu hakkında bilgiler verdi.

1. Diyet ürünleri istediğim kadar yiyebilirim

2. Sadece su içersem zayıflarım

3. Az uyursam daha hızlı kilo veririm

4. Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor sonrası herhangi bir şey yemezsem daha iyi kilo kaybederim

5. Bol bol soda içersem zayıflarım

6. Karbonhidratları diyetten tamamen çıkartmalıyım

7. Kısa sürede çok kilo vermem sağlıklıdır

8. Meyveyi istediğim kadar yiyebilirim

9. Ana öğünlerden birini atlarsam kolay zayıflarım

10. Yumurta kilo yapıyormuş, bir daha yumurta yemem

11. Ekmeği hayatımdan çıkardım, hemen kilo verdim.

12. Su bile bana kilo yapıyor

13. Su içmediğimde kendimi daha dinç hissediyorum

14. Açken fiziksel aktivite yaparsam daha çok yağ yakarım

15. Zayıflama ilaçları ile hızlı kilo veririm

Diyetisyen, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 04:25 Kaynak: Bültenler
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kandilli Rasathanesi Müdürü Özener'den İstanbul için korkutan deprem açıklaması: 7,2 büyüklüğünde olacak Kılıçdaroğlu'ndan Erbil saldırısı ile ilgili açıklama İstanbul'un göbeğinde korkutan yangın! Depo kısa sürede alevlere teslim oldu WhatsApp, Instagram ve Facebook çöktü mü?

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.7.2019 20:16:23. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Diyetle ilgili bilinmeyen 15 yanlış
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]