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Diz ağrısı için gitti, milyonda bir görülen okronozis hastalığına yakalandığını öğrendi - Son Dakika

Diz ağrısı için gitti, milyonda bir görülen okronozis hastalığına yakalandığını öğrendi

02.10.2021 10:20

Batman'da 20 yıldır çektiği diz ağrısı şikayeti ile kapı kapı dolaşan bir vatandaşta milyonda bir görülen okronozis hastası olduğu ortaya çıktı. Bu hastalığın kıkırdaklarda, böbreklerde, belde ve bel omurga kemiklerinde pigment birikime yol açtığı belirtildi. Ameliyatı başarılı geçen vatandaş hakkında makale bile yazılacak.

Uzun yıllar diz ağrısı şikayetiyle birçok hastaneye gitmesine rağmen hastalığına kesin çözüm bulamayan 59 yaşındaki Selahattin Yavuz, Batman'da özel hastanenin ortopedi bölümüne başvurdu. Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü Uzmanı Dr. Ömer Cengiz tarafından tetkikleri yapılan Yavuz'un diz altında aşırı kireçlenme ve kıkırdaklarında hasar tespit edildi. Ameliyata alınan Yavuz'un diz kapağının altında siyah ve kahverengi dokular görüldü.

MİLYONDA BİR KİŞİDE GÖRÜLÜYOR

Ameliyat sonrası incelemede Yavuz'a milyonda bir kişide görülen ve genetik bir hastalık olan okronozis (kıkırdak ve cilt gibi bağ dokularında koyu renk pigmentlerin birikimi) tanısı konuldu. Cengiz, Yavuz'un iki dizindeki ağrı şikayetiyle başvurduğunu, muayene ve tetkikler neticesinde dizlerinde ileri derecede kireçlenme tespit ettiklerini söyledi.

"OLDUKÇA NADİR"

Ameliyat neticesinde dizlerinde çok ciddi renk değişiklikleri saptadıklarını bildiren Cengiz, "Siyah kahverengimsi bir renk değişikliği gözlemledik. Ameliyatını bitirdikten sonra birtakım araştırmalarda bulunduk. Araştırmada hastanın dizlerindeki kıkırdak harabiyetine oldukça nadir görülen, milyonda bir kişide rastlanan, okronozis denilen bir hastalığın sebebiyet verdiğini belirledik." dedi.

Milyonda bir kişide görülen genetik hastalığını ameliyatla öğrendi

YAŞI İLERLEDİKÇE ŞİKAYETLERİ ORTAYA ÇIKMIŞ

Hastalığın genetik geçişli olduğunu anlatan Cengiz, bu hastalık neticesinde kıkırdaklarda, böbreklerde, belde ve bel omurga kemiklerinde pigment birikimi oluştuğunu, yaş ilerledikçe şikayetlerin ortaya çıktığını dile getirdi.

BİLİMSEL MAKALE HAZIRLANACAK

Cengiz, "Hastamızın dizlerinde pigment birikimine bağlı olarak yaklaşık 20 yıldır süren şikayetlerinin bu hastalığa bağlı olduğunu tespit ettik. Ameliyatını gerçekleştirdik. Hastamızı yürüttük. Genel durumu oldukça iyi. Sağlıklı bir şekilde hayatına devam ediyor." ifadelerini kullandı. Hastalığın oldukça nadir görüldüğü için bilimsel değerinin bulunduğunu kaydeden Cengiz, Yavuz'dan gerekli izinleri alarak ameliyat kapsamında tespit edilen durumların derlemesini yapacağını ve bilimsel makale hazırlayacağını bildirdi.

AMELİYAT BAŞARILI GEÇTİ

Yavuz da ameliyatın ardından yapılan incelemeler neticesinde kendisinde çok nadir görülen okronozis hastalığının tespit edildiğini belirterek, ameliyatın başarılı geçtiğini dile getirdi. Uzun yıllardır hastalığının tedavisini aradığını ifade eden Yavuz, " İstanbul'a, Diyarbakır'a, Mardin'e, Bitlis'e gittim. Hiçbir yerde bir çare bulamadım. Her gittiğim yerde hastalığımın normal olduğunu ve ameliyat gerekmediğini söylüyorlardı. Son geldiğim hastanede ameliyatta bu hastalık ortaya çıktı." diye konuştu.

Diz ağrısı için gitti, milyonda bir görülen okronozis hastalığına yakalandığını öğrendi

Selahattin Yavuz, Ömer Cengiz, Genetik, Batman, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Diz ağrısı için gitti, milyonda bir görülen okronozis hastalığına yakalandığını öğrendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Diz ağrısı için gitti, milyonda bir görülen okronozis hastalığına yakalandığını öğrendi - Son Dakika
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