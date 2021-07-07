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Diz ağrısına ne iyi gelir ve nasıl geçer? Diz ağrısı neden olur? Evde diz ağrısına iyi gelen bitkisel çözümler ve doğal yöntemler - Son Dakika

Diz ağrısına ne iyi gelir ve nasıl geçer? Diz ağrısı neden olur? Evde diz ağrısına iyi gelen bitkisel çözümler ve doğal yöntemler

07.07.2021 16:51
Diz ağrısına ne iyi gelir ve nasıl geçer? Diz ağrısı neden olur? Evde diz ağrısına iyi gelen bitkisel çözümler ve doğal yöntemler, System.String[]

Kireçlenme ve romatizma gibi hastalıklar diz ağrılarının başlıca sebepleridir.

Kireçlenme ve romatizma gibi hastalıklar diz ağrılarının başlıca sebepleridir. Ancak bununla birlikte tespit edilmiş ve teşhisi konulmuş onlarca farklı neden de dizlerde ağrıya sebep olabilir. Yaş ilerledikçe liflerin zayıflaması ile birlikte eklemlerde zayıflık hasıl olur. Bunun sonucu olarak kıkırdak bir yapıya sahip olan dizler, eski gücünü yitirir. Diz sağlığı, son derece önemli olup yeteri kadar önemsenmezse çeşitli komplikasyonlara yol açabilir.

Diz Ağrısına Ne İyi Gelir? Evde Diz Ağrısına İyi Gelen Bitkisel Çözümler ve Doğal Yöntemler

Bamya tohumundan yapılan çaylar: Ülkemizde ve dünya genelinde diz ağrısı çekenlerin sayısı bir hayli fazladır. Bunun önüne geçmek için evde hazırlanacak bitkisel kürler, uzun vadede çözüm getirebilir. Bu çözümlerin başında ise bamya tohumu geliyor. Aktarlardan rahatlıkla temin edilebilen bamya tohumu çayı, dizlerin kaybettiği sıvıların kısa bir süre içerisinde geri kazanılmasını sağlıyor.

Zencefil ve zerdeçal yağı: Zencefil ve zerdeçal bitkilerinden elde edilen yağlar ayrı ayrı ya da bir arada sürülebilir. Dizin ağrısını alan bu özel karışımlar kişilerin yürüme problemlerini de büyük oranda çözüm getirebilir.

Buz uygulaması: Buz, dizdeki ağrının ve iltihabın azaltılmasına yardımcı olabilir. Cildi korumak için buzun ince havluya sarılmasında fayda var. Ayrıca buz uygulaması, sinire ve cilde zarar vermemesi için 20 dakikadan fazla uygulanmamalı.

Diz Ağrılarından Korunmak İçin

1- Küçük egzersizler yapmak: Vücut içerisinde kullanılmayan eklem ve kaslar zaman içerisinde eski işlevlerini kaybeder. Bu işlevleri geri kazandırmak için küçük bacak hareketleri yapılabilir. Bu egzersizler kişilerin çok daha zinde hissetmelerini sağlayarak yürüyüş temposunu kazanmalarını da sağlar.

2- Merdiven yerine asansör kullanılmalı: Bilinenin aksine merdiven çıkmak, özellikle belli bir yaştan sonra son derece zararlıdır. Eklemleri fazlasıyla zorlayan inip çıkma hareketleri, diz ağrılarının da başlıca sebepleridir. Kronik ağrı şikayeti bulunan kişiler mümkün mertebe asansör kullanmalıdır.

Diz Kapağı Kireçlenmesi Ne İyi Gelir?

Kireçlenme yavaş yavaş ilerleyen bir durumdur. Diz kapağı kireçlenme durumunda tedavi de hastalığın aşamasına göre belirlenir. Bu durumda gerekirse  kilo verme veya egzersiz tavsiye edilebilir. İlerleyen durumlarda ise ilaç tedavisi veya cerrahi müdahale uygulanabilir.

Romatizma Kaynaklı Diz Ağrısı Nasıl Geçer?

Romatizmal hastalıklarda ağrı tipleri farklılık gösterebilir. Bu yüzden uygulanacak tedavi de o duruma özel olabilir.

Diz ve Bacak Ağrısına Ne İyi Gelir?

Diz ağrısını geçirmek için yukarıdaki önerilere göz atabilirsiniz. Bacak ağrısını geçirme konusunda daha detaylı bilgiye de aşağıdaki içerikten ulaşabilirsiniz.

Diz Kapağı Ağrısı Nasıl Geçer?

Diz kapağı ağrısı, hastalığın şiddeti ve tipine göre değişir ve daha çok diz kapağı ve diz eklemi çevresinde hissedilir. Diz kapağı ağrısı için tedavi de hastalığın teşhisine göre düzenlenir.

Menisküs Nedeniyle Oluşan Diz Ağrısına Ne İyi Gelir?

Menisküs diz ağrısına karşı her ne kadar halk arasında zeytinyağı, sıcak su ve soğuk su uygulamaları gibi doğal ve bitkisel tedaviler yaygın olsa da tıbbi açıdan kanıtlanan bir faydası bulunmamaktadır.

Diz Ağrısı Neden Olur?

Söz konusu yetişkinler olduğunda dizler, onlarca farklı nedenden ötürü ağrıyabilir. Bunlardan en önemlileri şu şekilde sıralanabilir.

1- Kazalar: Orta ve büyük ölçekli kazalar bacak bölgesinde ciddi rahatsızlıklara yol açabilir. Bu kazalar sonucu oluşan açık yaralar, kapanana kadar diz ve çevresinde yüksek şiddetli ağrılara sebep olabilmektedir.

2- Sporcu yaralanmaları: Özellikle temas sporları esnasında sakatlanan oyuncularda diz ağrıları yüksek oranda hissedilir. Amatör ya da profesyonel olarak sporun herhangi bir dalıyla ilgilenen oyuncular, aşırı yükleme yaptıklarında kas ağrıları diz ağrılarına dönüşmektedir. Bu gibi durumlarda dinlenmeli ve bedenin kendini toparlaması için süre tanınmalıdır.

3- Aşırı kilo: Aşırı kilo, bacaklarda baskı oluşturur. Bu da diz kapaklarının aşırı zorlanmasına sebep olur. Özellikle obezite vakalarında diz kapağı ağrılarına büyük oranda rastlanmaktadır.

4- Romatizma: Romatizma hastalığı, eklemlerde şiddetli ağrı oluşturur. Boyun ve bel ağrısı dışında en sık hissedilen ağrı tipi dizlerde ortaya çıkar.

Diz Ağrısı Belirtileri

1- Hareket ederken zorlanma: Bazı durumlarda dizler ağrı oluşmaya başlamadan önce vücut çeşitli sinyaller verir. Hareket ederken, yürürken ve merdiven inip çıkarken zorlanma en sık rastlanan bulgular arasında yer alıyor. Birkaç gün içerisinde kişinin dizlerinde travmatik ağrılar ortaya çıkabilir.

2- Şişlik: Çarpmaya ve kazalara bağlı durumlarda çarpmanın şiddetine bağlı olarak diz yüzeyinde şişlik oluşabilir. Anında buz ile müdahale edildiği takdirde şişlik azalır ve ağrı semptomları çok daha az düzeyde görülür.

3- Kızarma: Romatizma ve kireçlenme gibi vakalarda diz kapaklarının kızardığı ender de olsa görülmektedir.

Tüm bu belirtilerin yanı sıra hasta ne kadar istirahat ederse etsin ağrı geçmiyorsa, en yakın hastaneye gidilerek muayene gerçekleştirilmelidir.

Çocuklarda Diz Ağrısı Neden Olur?

Çocuklarda diz ağrısı nedenleri yetişkinlere göre farklılık arz etmektedir. Birincil dereceden neden olarak gösterilen faktör orantısız uzamadır. Özellikle ergenlik dönemine geçişte boyları uzayan çocuklarda orantısız büyüme diz kapağı ağrılarına neden olabilir.

Not:  Bu içerik sadece bilgilendirme amaçlıdır. Kesin tanı, teşhis ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.

Diz ağrısına ne iyi gelir ve nasıl geçer? Diz ağrısı neden olur? Evde diz ağrısına iyi gelen bitkisel çözümler ve doğal yöntemler

Zencefil, Ağrı, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Diz ağrısına ne iyi gelir ve nasıl geçer? Diz ağrısı neden olur? Evde diz ağrısına iyi gelen bitkisel çözümler ve doğal yöntemler - Son Dakika Magazin


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